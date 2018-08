19. August 2018, 16:29 Uhr Baierbrunn Böller-Explosion im Biergarten - Wirt verliert Hand

In der Nähe des Grills detoniert der Feuerwerkskörper in der Hand des Gastwirts. Sein Sohn erleidet ein Knalltrauma.

Von Tom Soyer

Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers am Samstagabend im Biergarten des Gasthofs zur Post in Baierbrunn hat sich der Wirt nach Angaben der Feuerwehr schwere Verletzungen zugezogen. Aus bisher ungeklärten Gründen detonierte in der Nähe des Grills ein Knallkörper in der Hand des Gastwirts, wobei ihm eine Hand abgerissen wurde. Dessen zehnjähriger Sohn habe ein Knalltrauma erlitten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Baierbrunn, Pullach und Hohenschäftlarn kümmerten sich um die Erstversorgung des Verunglückten, das Kriseninterventionsteam betreute dessen Familie.