Unfall in der Isarvorstadt

Als die Feuerwehr eintrifft, findet sie die verletzte Frau in acht Metern Tiefe am Isar-Ufer. Der Beginn einer schwierigen Rettung.

Wie kommen wir zu ihr? Wie kriegen wir sie wieder rauf? Und wie ist sie dort hinuntergefallen? Mit diesen Fragen mussten sich die Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr auseinandersetzen, als sie am Freitag kurz nach Mitternacht an der Museumsinsel eintrafen. Eine junge Frau war augenscheinlich über eine Brüstung acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Hamburgerin war zu Besuch im Biergarten des Clubs Blitz gewesen. Der Techno-Tempel im Deutschen Museum hat im Sommer einen beliebten Outdoor-Bereich mit Blick auf das Wasser. Nun lag die 27-Jähige verletzt am Ufer der Isar.

Die Feuerwehrleute, darunter auch eine Notarztbesatzung, stiegen mit Leitern zu der Gestürzten hinab und begannen mit der medizinischen Versorgung. Gleichzeitig bereitete der Rest der Mannschaft die Rettung vor und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Rettungskräfte befestigten eine Schleifkorbtrage an der Drehleiter und hoben die Verletzte aus der Tiefe zurück auf die Museumsinsel. Das Notarztteam transportierte die Frau in den Schockraum einer Münchner Klinik, laut Feuerwehr erlitt sie "mittelschwere Verletzungen".

Bei einem Sturz über das Geländer auf der anderen Seite der Museumsinsel, wäre die Frau direkt ins Wasser gefallen. Doch ostseitig landete sie auf Geröll und Geäst. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ermittel die Polizei.