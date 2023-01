Die 54-Jährige kollabiert am Steuer ihres Autos und kracht gegen einen Sperrpfosten. Ein Feuerwehr-Mitarbeiter ist als Ersthelfer schnell zur Stelle.

Von Martin Bernstein

Bei voller Fahrt ist am Montagmorgen eine 54-jährige Frau am Steuer ihres Autos sitzend im Münchner Stadtteil Bogenhausen kollabiert. Laut Berufsfeuerwehr ereignete sich der Vorfall gegen 8.40 Uhr in der Trogerstraße. Zum Glück war Rettung schnell zur Stelle.

Ein Kollege der Berufsfeuerwehr München war nämlich im Stadtgebiet als Kurier für die Branddirektion unterwegs. Als er seine Arbeit in der Rettungswache erledigt hatte und zu seinem Fahrzeug ging, bemerkte er ein schnell vorbeifahrendes Auto, das kurz darauf gegen einen Sperrpfosten krachte. Der Feuerwehr-Mitarbeiter rannte zu dem Unfallfahrzeug. Der Motor heulte weiterhin laut auf, das Fahrzeug war verschlossen und hinter dem Lenkrad saß eine bewusstlose Frau.

Geistesgegenwärtig schlug der Retter die Seitenscheibe ein. Er und ein herbeigeeilter Arzt aus dem nahen Klinikum rechts der Isar zogen die Frau aus dem Fahrzeug und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Aufmerksame Passanten setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Inzwischen wurde auch weiteres Klinikpersonal aktiv: Ein Team begab sich mit medizinischem Gerät zur Patientin, andere stellten eine Fahrtrage bereit. Bald stabilisierte sich der Zustand der 54-Jährigen. Die Retter transportierten die Frau in das nahe Klinikum. Nach Auskunft der Feuerwehr vom Dienstag ist die 54-Jährige inzwischen auf dem Weg der Besserung.