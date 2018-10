21. Oktober 2018, 18:55 Uhr Unfall Betrunkener 16-Jähriger fährt Auto in Sandwall

Übel ausgegangen ist am späten Samstagabend die Spritztour eines 16-Jährigen aus Oberhaching mit dem Auto seiner Mutter. Ohne deren Wissen fuhr er gegen 23.30 Uhr mit zwei Freunden auf der Sauerlacher Straße Richtung Norden. Als er links in die Gartenstraße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle und fuhr in einen Sandwall. Der Aufprall löste die Airbags aus. Der 16-jährige Beifahrer, der nicht angeschnallt war, zog sich schwere Augenverletzungen zu, er musste operiert werden. Der Freund auf der Rückbank blieb unverletzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, er gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ihn erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung.