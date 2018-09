3. September 2018, 18:55 Uhr Unfall beim Abbiegen Tram verletzt Radfahrer lebensgefährlich

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde ein 52-jähriger Münchner am Sonntag ins Krankenhaus gebracht, nachdem er beim Radfahren eine Tram nicht beachtet und mit ihr zusammengestoßen war. Der Mann war um 20.15 Uhr auf der Einsteinstraße nach Osten auf der Fahrbahn und nicht auf dem Radweg unterwegs. Als er in die Seeriederstraße abbog, übersah er eine neben ihm fahrende Straßenbahn. Trotz Alarms und Schnellbremsung konnte der Tramfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei wurde der Radler, der keinen Helm trug, so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Der 19-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock.