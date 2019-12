Eine Rangierfahrt endete für eine Triebfahrzeugführerin am Montag mit einem Schock. Und für die Bahn mit einem Schaden von etwa 200 000 Euro. Gegen 23.30 Uhr war die 21-Jährige im Betriebswerk Steinhausen mit ihrem Zug auf eine stehende S-Bahn aufgefahren, ungebremst mit etwa 25 Stundenkilometern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Zusammenstoß verformte den Gleiskörper. An beiden S-Bahnen wurden die Kupplungen erheblich und im Innern Sitzreihen leicht beschädigt. Auf der Leerfahrt waren keine Reisenden an Bord, die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit als Ursache. Gegen die Lokführerin wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr ermittelt.