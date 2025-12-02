Zum Hauptinhalt springen

BogenhausenAutofahrerin bei Unfall mit Tram schwer verletzt

In München ist es zu einem Unfall zwischen einer Tram und einem Honda gekommen (Symbolbild).
In München ist es zu einem Unfall zwischen einer Tram und einem Honda gekommen (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Beim Linksabbiegen übersieht die Frau offenbar die von hinten nahende Tram. Die über 80-Jährige erleidet mehrere Brüche.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Montagmittag schwer verletzt worden. Die über 80 Jahre alte Frau war mit ihrem Pkw kurz nach 12 Uhr auf der Cosimastraße in Bogenhausen stadteinwärts unterwegs. Hinter ihr fuhr in der gleichen Richtung die Trambahn.

An der Kreuzung mit dem Fritz-Meyer-Weg wollte die Fahrerin des Pkw links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die Straßenbahn. Diese kollidierte mit der Fahrerseite des Honda.

Die Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall schwer verletzt, unter anderem erlitt sie mehrere Frakturen an der linken Körperseite. Der Tramfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Nach dem Unfall am Montag sperrten die Einsatzkräfte die Straße. Die Höhe des Schadens an Tram und Auto ist bislang nicht bekannt.

