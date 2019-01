16. Januar 2019, 18:39 Uhr Unfall Auslieferer wird von rollendem Lkw getötet

Am Mittwochmorgen ist ein Mann in Taufkirchen im Osten Münchens von einem fahrerlos zurückrollenden Lastwagen erfasst worden. Der 44-Jährige erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen. Besonders tragisch: Den bis zu 16 Tonnen schweren Daimler Atego hatte zuvor die Frau des Opfers gefahren und am Fahrbahnrand abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei arbeiteten die beiden als Auslieferer. Das spätere Opfer war selbst in einem Zwölftonner unterwegs gewesen. Kurz nach sechs Uhr morgens parkten die Eheleute ihre beiden Lastwagen hintereinander im Weidenweg nahe der Kreuzung zur Aspenstraße. Als die Frau ein Frachtpaket von der Laderampe holen wollte, rollte der Atego plötzlich zurück. Während die Frau aus dem südlichen Landkreis München von dem Auto gestreift wurde und sich dabei den Arm brach, wurde ihr Mann zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt. Möglicherweise traf ihn die Laderampe dabei genau in Kopfhöhe. Der 44-Jährige starb noch am Unfallort. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Hergang klären.