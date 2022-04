Ein 77-Jähriger fährt versehentlich in einen Pkw-Aufzug - und fällt sieben Meter in die Tiefe. Höhenretter müssen sich bei der Bergung des Mannes in die Tiefe abseilen.

Schwer verletzt wurde ein 77-jähriger Mann, der mit seinem Auto sieben Meter in den Aufzugschacht einer Tiefgarage stürzte. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in einer Wohnanlage an der Schneckenburgstraße in Bogenhausen.

Die Garage besteht aus zwei Untergeschossen, die jeweils mit einem Pkw-Aufzug erreichbar sind. Nach Angaben der Polizei sei der Mann vor dem Aufzug stehend wohl auf der Suche nach dem Schlüssel vom Brems- auf das Gaspedal des automatikbetriebenen Fahrzeugs gerutscht. Das Auto habe die Aufzugtür gebrochen und sieben Meter weiter unten durch das Dach der im zweiten Untergeschoss geparkten Aufzugkabine geschlagen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das noch in der Luft hängende Vorderteil des Fahrzeuges mit Unterbaumaterial in der Kabine ab. Höhenretter der Feuerwehr seilten sich von oben in den Aufzug ab und befreiten den Verunglückten über die Heckklappe aus dem Fahrzeug. Dabei habe der Mann noch Glück im Unglück gehabt, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen habe er zwar Verletzungen an den Wirbeln davongetragen, aber es drohe keine Lähmung. Den an Pkw und Aufzuganlage entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf mehr als 200 000 Euro.