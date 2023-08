Von Martin Bernstein

Bei einem Unfall mit einem Sessellift ist am Freitag ein Münchner Urlauber in Österreich vier Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Betrieb der 51 Jahre alten Seilbahn wurde daraufhin eingestellt - im Herbst hätte die offenbar sanierungsbedürftige Anlage im Bregenzerwald stillgelegt werden sollen. Die Vorarlberger Polizei und Seilbahn-Experten haben Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum Gesundheitszustand des Mannes konnte die Polizei am Sonntag nicht machen.