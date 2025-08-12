Zum Hauptinhalt springen

Schwerer UnfallAuto überschlägt sich mehrfach auf A99 – drei Schwerverletzte

Polizei und Feuerwehr mussten in der Nacht auf der A99 eine Unfallstelle sichern (Symbolbild).
Polizei und Feuerwehr mussten in der Nacht auf der A99 eine Unfallstelle sichern (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Am Autobahnkreuz München-Nord kommt es in der Nacht zu einem schweren Unfall. Ein 33-Jähriger fährt nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto auf.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 99 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 33-jähriger Fahrer in der Nacht vor dem Autobahnkreuz München-Nord nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto auf. Er war demnach für einen Moment von einem mitreisenden Haustier im Auto abgelenkt.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen des Mannes in Brand und brannte vollständig aus. Das vorausfahrende Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam seitlich zum Stillstand. Drei Menschen im Alter von 47, 26 und 15 Jahren wurden dabei schwer verletzt – zwei von ihnen mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 33-jährige Fahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, musste aber nicht stationär behandelt werden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 70 000 Euro. Die beiden rechten Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen waren rund sieben Stunden lang gesperrt.

