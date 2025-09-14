Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung München sind im Landkreis Starnberg zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben kam am Sonntagnachmittag ein Autofahrer zwischen Wörthsee und Weßling aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen ein Abschleppfahrzeug, das gerade ein Pannenauto bergen wollte. Sein Wagen wurde daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert und anschließend von einem nachfolgenden Auto erfasst.