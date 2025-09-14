Zum Hauptinhalt springen

Schwerer Unfall auf A96Vollsperrung in Richtung München

Die Polizei sicherte die Unfallstelle (Symbolbild).
Die Polizei sicherte die Unfallstelle (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Am letzten Ferienwochenende in Bayern rollt der Rückreiseverkehr. Auf einer wichtigen Autobahnstrecke kommt es nachmittags zu einem Unfall mit Verletzten. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung München sind im Landkreis Starnberg zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben kam am Sonntagnachmittag ein Autofahrer zwischen Wörthsee und Weßling aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen ein Abschleppfahrzeug, das gerade ein Pannenauto bergen wollte. Sein Wagen wurde daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert und anschließend von einem nachfolgenden Auto erfasst.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ein Insasse des nachfolgenden Autos musste nach Angaben der Polizei ebenfalls ins Krankenhaus.Die A96 ist in Fahrtrichtung München in dem betroffenen Abschnitt seit dem Nachmittag voll gesperrt. Die Sperrung soll nach Polizeiangaben mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wörthsee ausgeleitet.

