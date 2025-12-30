Zum Hauptinhalt springen

PolizeiMotorblock herausgerissen und Baum entwurzelt: 29-Jähriger baut Unfall auf A94

Auf der Autobahn A94 bei München hat ein Mann einen schweren Unfall verursacht.
Auf der Autobahn A94 bei München hat ein Mann einen schweren Unfall verursacht. (Foto: Feuerwehr München)

Bei winterlichen Verhältnissen ist der Mann offenbar zu schnell auf der Autobahn unterwegs. Bei dem Unfall wird er schwer verletzt

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Montagabend auf der Autobahn 94 bei München einen Baum entwurzelt. Der 29-Jährige sei für die winterlichen Wetterverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe deshalb auf der Fahrbahn Richtung Passau die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen die rechte Leitplanke gestoßen.

Anschließend stieß der Wagen demnach gegen zwei Bäume und entwurzelte einen davon vollständig. Auch der Motorblock wurde bei dem Aufprall aus dem Auto gerissen. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war zeitweise erst voll und später teilweise gesperrt.

