Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Montagabend auf der Autobahn 94 bei München einen Baum entwurzelt. Der 29-Jährige sei für die winterlichen Wetterverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe deshalb auf der Fahrbahn Richtung Passau die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen die rechte Leitplanke gestoßen.