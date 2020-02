Ganz schön schlau eigentlich von einem Hotelier: Da legt er sich ein schönes Hobby zu und hängt die Ergebnisse gleich an die Wände seines Fünf-Sterne-Hauses und spart sich so auch noch das Geld für teure Kunst in den Zimmern. Könnte man meinen. Ist aber in Wirklichkeit anders gelaufen. Denn Stephan Kuffler, zusammen mit seinem jüngeren Bruder Sebastian seit einigen Jahren Chef der Kuffler-Gruppe, die zu den größten Gastro-Unternehmen Deutschlands zählt, ist seit vielen Jahren leidenschaftlicher Fotograf, und dann auch noch ein ziemlich guter. Und als dann der Erweiterungsbau des familieneigenen Luxushotels München Palace an der Trogerstraße fast fertig war, sagten die Innenarchitekten: "Wollen Sie hier nicht ihre Fotos aufhängen? Die würden wunderbar passen."

Am Donnerstagabend wurde nun das Ergebnis präsentiert - und zusammen mit den Bildern in den Suiten, Hotelfluren, Zimmern, in der Bar und in der Lobby auch ein 168 Seiten starker, großformatiger Fotoband mit 90 Schwarzweißaufnahmen und dem Titel "The Palace Collection", den Kuffler im Eigenverlag herausgebracht hat. Das Buch liegt nun auch auf den Zimmern aus, und es gibt immer wieder Gäste, die es dann käuflich erwerben (für 59 Euro ist es im Hotel erhältlich).

Detailansicht öffnen Ein Mann mit Hund beim Spaziergang. (Foto: Stephan Kuffler/oh)

Was man in den einzelnen Stockwerken des Anbaus thematisch zusammengestellt findet, spiegelt sich wieder in den Kapiteln des Buches. So findet man im zweiten Stock auf den Fluren Bilder aus Saint-Tropez. Kuffler hat darauf Straßen- und Hafenszenen aus dem mondänen Ort an der Côte d'Azur eingefangen. Ganz ohne Promis, (fast) ganz ohne teure Luxusyachten und überhaupt klischeefrei. Ein gutes Foto sollte ja das Kunststück fertigbringen, einen ungewöhnlichen und überraschenden Blick auf sein Objekt zu bieten, es aber gleichzeitig unverkennbar abzubilden, also in seinem typischen Wesen zu erfassen. Das klingt paradox, ist es aber gar nicht: Gerade das macht eben Kunst aus, dass sie sich in einer anderen, eigenen Sprache ausdrückt und doch die Wahrheit sagt.

Kufflers Fotos, fast alle in den letzten zehn Jahren entstanden, beruhen überwiegend auf diesem Prinzip des überraschenden Blicks, ob er nun auf dem Londoner Touristenmittelpunkt Piccadilly Circus fotografiert oder in München im Hofgarten oder am Kleinhesseloher See. Es gibt Tierporträts, Bilder von Kindern, aber auch Landschaftsaufnahmen und Architekturfotografie. Im Buch erzählt der SZ-Redakteur Stephan Handel in kurzen, prägnanten Texten, wie es dazu kam, aber auch, mit welchen Werkzeugen Kuffler sich an seine Arbeit macht. Meist ist es eine Leica-Messsucherkamera, ohne Autofokus oder Zoom und andere Sperenzchen, die das Fotografieren zwar einfach, aber eben oft auch nur beliebig machen. Man muss sich da schon ein paar Gedanken machen, wenn ein Bild entstehen soll, und gerade das reizt ihn, sagt Kuffler.

Detailansicht öffnen Eine Strandimpression. (Foto: Stephan Kuffler/oh)

Ansonsten nimmt er sich gerne etwas zurück, wenn es um seine Fotografie geht. "Der eine meditiert, der andere macht Yoga, und ich fotografiere halt", meint er, "für mich ist das auch Urlaub fürs Hirn." Wenn man ihn und seine Begeisterungsfähigkeit kennt, dann weiß man aber auch, dass es ihm natürlich gefällt, wenn Profifotografen seine Bilder loben. Oder Innenarchitekten sie als künstlerische Ergänzung ihrer edlen Schöpfungen wertschätzen. Die Kuffler-Prints, sie können sich jedenfalls sehen lassen, und deshalb ist es auch schön, dass er sie sehen lässt, zum Beispiel im Hotel.