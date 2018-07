24. Juli 2018, 18:51 Uhr Unerwarteter Fund Falscher Fünfziger und andere Blüten

Einen unerwarteten Fund hat die Münchner Polizei auf der Suche nach Geldfälschern gemacht. Bereits am 7. Januar dieses Jahres war in einem Münchner Getränkemarkt mit einem falschen 50-Euro-Schein gezahlt worden. Auf diesem fand sich ein Fingerabdruck, der mit Hilfe der Datenbank des Bayerischen Landeskriminalamts auch zugeordnet werden konnte. Als Polizeibeamte jetzt bei dem 33-jährigen Spurenverursacher in Schwabing auftauchten, um dessen Wohnung zu durchsuchen, fanden sie dort zwar nur noch einen weiteren falschen Geldschein, dafür aber andere Blüten. In einem kleinen Zelt, das mitten in einem Zimmer aufgestellt war, baute der Mann erntereifes Marihuana an. Dazu entdeckten die Polizisten einige Plomben mit wenigen Gramm Kokain, eine geringe Menge Amphetamine sowie eine Feinwaage. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde kein Haftbefehl erlassen, Fluchtgefahr besteht offenbar nicht.