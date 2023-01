München:Polizei stellt mehrfach Waffen sicher

Gleich mehrere Waffendelikte haben die Polizei am Freitag beschäftigt. Eine Frau meldete, dass ein Mann an der Wittelsbacherbrücke mit einer sogenannten Langwaffe in die Luft gezielt habe. Die Polizei traf auf einen alkoholisierten 42-Jährigen, der unter der Jacke an einem Gurt um den Hals eine sturmgewehrähnliche Softair-Waffe trug. An der Prielmayerstraße in der Altstadt hatte ein 38-Jähriger ebenfalls ein nachgebildetes Gewehr als Softair-Waffe bei sich. Zeugen zufolge soll er den Finger am Abzug gehalten haben. Wegen diffuser Angaben kam er in ein Krankenhaus. Bei einem 59-Jährigen bemerkten Sanitäter in der Wohnung in Pasing Waffen. Die Polizei fand Messer, Äxte, Schlagstöcke und eine Gaspistole mit Patronen. Einen politischen Bezug schloss sie in allen drei Fällen aus.