3. März 2019, 18:37 Uhr Unerlaubte Einreise Im Güterzug versteckt

15 Flüchtlinge aufgegriffen

Versteckt in einem Güterzug sind mehrere Migranten unerlaubt nach Bayern eingereist - 15 von ihnen hat die Bundespolizei am Samstag in München aufgegriffen. Die Menschen waren dabei beobachtet worden, wie sie um 16.15 Uhr in einem Güterbahnhof von dem Waggon gesprungen waren, teilten die Beamten am Sonntag mit. Einige von ihnen seien laut Zeugenaussagen in unterschiedliche S-Bahnen eingestiegen und verschwunden. Die 15 aufgegriffenen Menschen aus Nigeria, Ghana und Somalia - darunter eine Frau und ein Kleinkind - waren körperlich unversehrt. Laut Bundespolizei waren sie aus Italien eingereist. Bei der Aktion war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Auf diese Weise konnten die Beamten feststellen, dass an einem Lkw-Auflieger die Dachplane aufgeschlitzt worden war. Darin fanden sich unter anderem Essensreste. Mit dem aktuellen Fall hat die Bundespolizei in diesem Jahr in München bisher 34 Migranten aufgegriffen, die unerlaubt auf Güterzügen einreisten.