28. September 2018, 19:00 Uhr Und jetzt? 150 000 Stufen

Der Ultra-Trail-Läufer Carsten Neder will am Samstag einen Weltrekord brechen - er rennt dafür und für einen guten Zweck 24 Stunden lang den Olympiaturm rauf und runter

Interview von Philipp Crone

Carsten Neder hat die Zahlen locker im Kopf, 1020 Stufen sind es bis nach oben auf den Olympiaturm. Allerdings wird der 42 Jahre alte Grafiker aus Weßling nicht einmal hochlaufen, sondern eher 70 Mal. Warum macht er das?

SZ: Herr Neder, wie kommen Sie denn auf die Idee? 24 Stunden lang nur Treppen laufen.

Carsten Neder: Nun, zunächst laufe ich schon mal ohnehin regelmäßig und gerne lange Distanzen, sogenannte Ultra-Trails.

Was ist das?

Meistens laufen wir da in den Bergen. Die Ultra-Distanz beginnt bei 50 Kilometern und geht theoretisch ins Unendliche. Meine längste Strecke waren 120 Kilometer am Stück. Im vergangenen Jahr bin ich von Garmisch nach Bozen gelaufen, in viereinhalb Tagen, das waren 14 800 Höhenmeter und 260 Kilometer.

Wie kamen Sie dazu?

Ich bin früher wie viele andere zehn Kilometer oder auch mal einen Halbmarathon gelaufen. Dabei hat mich aber immer gestört, dass es nicht um den Lauf an sich ging, sondern um die Zeit. Immer wurde man gefragt, ob man seine Zeit wieder verbessert habe. Und dass man die Distanz doch jetzt in der oder der Zeit schaffen können sollte. Diesem Druck wollte ich mich nicht mehr aussetzen.

Und haben gesagt: dann eben noch länger.

Es war eher so: Da ich ziemlich bergaffin bin, habe ich mir gesagt: Ich probiere mal so einen Trail aus. Das war vor zehn Jahren.

Und das haben Sie gleich geschafft?

Der erste Ultra-Trail war an der Zugspitze, 100 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Aber ich bin da nicht alles gejoggt, sondern auch viel gegangen. Geschafft habe ich den Lauf in 24,5 Stunden.

Sehen Sie, da geht es doch auch um Zeit, das setzt Sie nicht unter Druck?

Nein, denn man muss zwar auch in einer bestimmten Mindestzeit die Strecke schaffen, aber die ist sehr großzügig bemessen. Das Rennkomitee gibt einen sogenannten Cut off vor, eine Mindestzeit. Wenn man die überschreitet, darf man am nächsten Tag nicht weiter mitmachen. Aber man mus schon fast wandern, um die zu überschreiten. Natürlich ist das nicht für die breite Masse, aber jemand, der regelmäßig läuft und schon einmal so eine Distanz gemacht hat, der schafft das.

Warum gibt es den Cut off?

Das hat vor allem Sicherheitsgründe, damit man nicht in der Dunkelheit irgendwo in den Alpen auf der Strecke bleibt. Diese Läufe sind insgesamt viel weniger auf Zeit fixiert.

Was ist denn da der Reiz? Hunderte Kilometer durch die Alpen zu rennen.

Zum einen ist es wunderbar zu sehen, wie viel Strecke man in einer kurzen Zeit überwinden kann. Und dann ist es schlicht einfach sehr, sehr schön auf dem Weg. Man sieht wahnsinnig viel. Ich genieße da jede Minute.

Am Samstag laufen Sie nicht durch die Alpen, Sie werden ausschließlich nackten Beton sehen im Treppenhaus des Olympiaturms. Warum dann jetzt das?

Weil ich nach einem guten Anlass gesucht habe, wie ich mit meinem Sport für eine gute Sache Aufmerksamkeit erreichen kann.

Sie meinen die "Initiative krebskranke Kinder München", deren Verein Sie mit dem Lauf unterstützen.

Ja. Die machen eine ganz tolle Arbeit für Kinder und Familien. Ich dachte: Ich kann mich quälen, und dann finde ich vielleicht ein paar Sponsoren.

Und?

Bislang gibt es eine Spendensumme von 15 000 Euro.

Diesmal müssen Sie sich aber richtig quälen. Wie ist das, stundenlang Treppenstufen hoch und runter zu laufen?

Das wird hart, für den Körper und den Kopf. Ich laufe ja nur auf Beton, außerdem sind die Stufen nicht so tief wie normalerweise, deshalb muss ich die Füße immer etwas schräg aufstellen.

Warum das?

Klar könnte ich auch nur auf dem Ballen die Stufen nehmen, aber je weniger Auflagefläche, desto mehr Muskelkraft braucht man. Setze ich nur den halben Fuß auf, ist das eine ganz andere Belastung.

Wie schlagen Sie den bisherigen Rekordhalter?

Der ist immer nur hoch gelaufen und mit dem Aufzug wieder runter. Ich laufe beides, damit schaffe ich in 24 Stunden mehr Stufen.

Was ist anstrengender, das Hoch- oder das Runterlaufen?

Das ist eine gute Frage. Normalerweise würde man sagen: klar, das Hochlaufen. Aber nach acht Stunden ist auch mal das Runterlaufen anstrengender. Das habe ich bei der Generalprobe gemerkt, als ich zwölf Stunden gelaufen bin. Beim Hochlaufen kommt man leichter in den Flow des Laufens. Der Lauf wird ja ohnehin mental gewonnen.

Wie meinen Sie das?

Ich sehe über Stunden nur Beton, also muss ich mich bei Laune halten. Ich habe Musik dabei, trinke und esse zwischendurch und mache auch alle paar Stunden mal eine kurze Pause, um mit meinem Team zu sprechen und mich in die Eistonne zu stellen, um die Waden zu kühlen.

Wie lang sind die Pausen?

Etwa fünf Minuten, denke ich.

Und was tut Ihnen nach 24 Stunden am meisten weh?

Die Waden natürlich, und die Muskulatur rund ums Knie.

Und was machen Sie nach der letzten Treppe?

Ich werde hoffentlich feiern. Die Sponsoren werden kommen, viele Freunde, es gibt eine Scheck-Übergabe. Da werde ich sicher noch ordentlich mit Adrenalin vollgepumpt sein.

Und danach?

Da lege ich erst einmal schön die Füße hoch.