18. Juli 2019, 18:55 Uhr Und jetzt? "Polka und Walzer tanzen, das kann ich"

Pankraz von Freyberg über den Kocherlball am Chinesischen Turm, den er vor 30 Jahren wieder aufleben hat lassen

Interview von Franz Kotteder

An diesem Sonntag findet um sechs Uhr früh wieder der Kocherlball am Chinesischen Turm statt - und das schon im 30. Jahr. Bis 1904 gab es ihn schon einmal, da trafen sich die Bediensteten betuchter Herrschaften am Sonntag vor der Arbeit, um zu tanzen. Der Kulturmanager Pankraz Freiherr von Freyberg, der 1989 die Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag des Englischen Gartens organisierte, ließ dann den Kocherlball wieder aufleben. Später hat er das europäische Kulturfest Europamusicale ins Leben gerufen und war 17 Jahre lang Intendant der Festspiele Europäische Wochen Passau.

SZ: Es ist eigentlich witzig, dass ausgerechnet Sie den Kocherlball wiederbelebt haben, weil das wäre doch die Aufgabe Ihres Kochs oder Ihrer Köchin gewesen, oder?

Pankraz von Freyberg (lacht): Leider haben meine Lebensgefährtin und ich weder einen Koch, noch eine Köchin. Wir kochen selbst.

Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den Kocherlball wiederzubeleben?

Ich habe ja damals die 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens privat initiiert und auch künstlerisch geleitet. Zur Vorbereitung habe ich auch ein Buch von Theo Dombart gelesen, in dem stand, dass es bis 1904 einen Kocherlball gegeben hatte. Ich dachte mir, das wäre doch schön, wenn man diesen Ball wieder beleben könnte. Ich habe dann mit der Familie Haberl gesprochen. Die Pächter der Gaststätte Chinesischer Turm waren sofort sehr begeistert, und so nahm alles seinen Lauf.

War es nicht eine komische Idee, den Leuten zu sagen: Steht am Sonntag ganz früh auf und kommt zum Tanzen an den Chinesischen Turm?

Ja. Ich weiß noch, wie das damals war, vor 30 Jahren. Die Beamten des Finanzministeriums, zu dem ja die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen gehört, standen damals um Viertel nach fünf Uhr in der Früh mit mir vor dem Chinesischen Turm. Ich höre sie heute noch sagen: "Glauben Sie denn, dass da wirklich irgendjemand kommt, morgens um sechs Uhr?" Und dann kamen schon beim ersten Mal Tausende von Leuten. Das hat sie sehr überrascht.

Ursprünglich war der Kocherlball ja als einmalige Veranstaltung gedacht.

Ja, aber es war schnell klar, dass es weitergehen würde, nachdem der Ball gleich auf Anhieb so ein großer Erfolg war. Da bedurfte es dann keiner großen Überlegung mehr. Die Haberls waren natürlich durchaus interessiert, dass es weiterging.

Ursprünglich hatte es ja so ausgesehen, als würde der Geburtstag des Englischen Gartens überhaupt nicht groß gefeiert?

Der damals zuständige Parkchef Waldemar Palten war damals sehr enttäuscht über das Finanzministerium, weil dieses nichts Großes geplant hatte. Es hat mir das erzählt. Ich war entsetzt und traf kurz danach auf einer Gesellschaft Honoré Wamsler, zusammen mit ihrem Mann Karl, beide Inhaber des Ofenherstellers Wamsler. Ich wusste, dass sie Amerikanerin war. Ich sprach mit ihr über den Englischen Garten und ihren Landsmann Benjamin Thompson, dem späteren Grafen Rumford, der ihn begründet hatte. Ich meinte, es sei doch schade, dass der Freistaat Bayern nichts zum 200. Geburtstag plane. Da erklärte sie nur: "Ach, lassen Sie mich mal machen, ich bin mit Franz Josef Strauß befreundet." Eines Tages kam dann in Abschrift an mich ein Brief des Ministerpräsidenten an den Finanzminister Max Streibl. In diesem Brief hat er geschrieben, dass dessen Haus ja sicher etwas zum 200. Geburtstag des Englischen Gartens plane. Falls aber die Planungen noch nicht zu weit fortgeschritten seien, könne das Ministerium ja gerne auf mich und meine Ideen zurückgreifen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Man kann über Franz Josef Strauß ja denken, wie man will, aber ein geschichtsbewusster Mann ist er gewesen.

Von der 200-Jahr-Feier ist auf alle Fälle der Kocherlball geblieben.

Ja, er ist nach wie vor ein riesiger Erfolg. Im Übrigen wird er inzwischen kopiert und weitergeführt, etwa in Osterhofen in Niederbayern und in Passau. Seit neuesten auch in Bad Tölz.

Haben Sie jeden einzelnen Ball in diesen 30 Jahren mitgemacht?

Nein, nicht jeden. Aber ich bin immer hingegangen, wenn ich gerade konnte. Mit meiner roten Schürze und der roten Mütze. Polka und Walzer tanzen, das kann ich. aber bei einem Tanz, da tue ich mir hart.

Vermutlich bei dem Zwiefachen?

Ja, es ist der Zwiefache. Der ist sehr schwierig.

Aber an diesem Sonntag sind Sie da?

Sicher, zum 30-jährigen Bestehen komme ich natürlich sehr gerne.