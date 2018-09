18. September 2018, 18:53 Uhr Und jetzt? Passt wie Blumenkohl zu weißer Schokolade

Ein Sternekoch im Hearthouse? Warum Dominik Käppeler vom Restaurant Showroom nun auch die Küche des Memberclubs am Stachus übernimmt

Interview von Philipp Crone

Sterneküche im Memberclub. Dominik Käppeler wird das versuchen. Der 30-Jährige, der in Grafing aufgewachsen ist und von der Hauptschule im Alter von 15 Jahren in die Gastronomie ging, war mit 18 fertig und mit 21 Jahren bereits Küchenchef in der Maiwerts Fährhütte und Anwärter auf einen Stern. Er führt mit dem Showroom Münchens kleinstes Sterne-Restaurant und betreut nun seit September auch im ersten Stock des Hearthouses die Küche. Dabei ist die Sterne-Küche doch ein Vollzeitjob. Ein Gespräch über seltsame Kombinationen.

SZ: Herr Käppeler, warum wechselt ein Sterne-Koch zu einem Memberclub?

Dominik Käppeler: Warum nicht? Weil ich mich mit den Betreibern und dem Konzept sehr gut identifizieren kann.

Klingt wie ein Satz aus einer weichgespülten Presseerklärung.

Nein. Es ist einfach so. Ich schätze zum einen, dass die Jungs das hier selbst aufziehen, dass es keine große Unternehmensgruppe ist, was ja in der Gastronomie oft vorkommt. Die machen alles selbst, wie ich auch im Showroom.

Mit 30 sind Sie da fast schon eine Generation jünger als die Hearthouse-Betreiber. Sie waren in allem ganz früh dran, war der Beruf schon immer Ihr Ziel?

Ich bin schon damit aufgewachsen, meine Mutter hat das Restaurant meiner Tante übernommen, als die krank wurde. Also bin ich in einer gutbürgerlichen Küche groß geworden. Eigentlich wollte ich ja Meeresbiologie studieren. Alles, was mit Wasser zu tun hat, finde ich faszinierend. Aber ich hatte zu wenig Nerven für die Schule, um das umzusetzen.

Mit Wasser haben Sie ja noch immer täglich zu tun, aber eben kochendes statt Meerwasser.

Ich habe dann bei Käfer meine Ausbildung gemacht, das war richtig hart. Da war Kochen noch keine hippe Angelegenheit im Rampenlicht, sondern ein Knochenjob. Ich wollte eigentlich auch jedes Jahr hinschmeißen. Wir waren 24 Azubis in meinem Lehrjahr, am Ende waren noch vier übrig und ich bin der Einzige, der noch in der Gastronomie tätig ist.

Ist das nicht noch immer ein Knochenjob?

Absolut. Körperlich unheimlich anstrengend, die Service-Zeit jeden Abend, diese fünf, sechs Stunden von 18 Uhr, wenn es im Showroom losgeht, bis nach Mitternacht, die haben es in sich. Absolute Konzentration, und das über Stunden. Wir haben zwar nur elf Tische als kleinstes Sternerestaurant der Stadt, aber bei sieben Gängen, 28 Plätzen und Zusatz-Gängen kommt man auf mehr als 300 Teller.

Und da kommt nun einfach noch ein zweiter Standort dazu.

Die Sterne-Gastronomie ist ein ganz persönliches Geschäft, natürlich bin ich weiterhin jeden Tag im Showroom, nur so kann das funktionieren. Ein Gast meinte einmal zu mir: Das ist wie in einer Kunstausstellung. Man kommt, um zu erleben, was der Künstler, also der Koch, da macht. Deshalb heißt das Restaurant ja auch Showroom. Bei mir gibt es ja auch kein Menü.

Der Gast weiß also nicht, was er auf den Teller bekommt?

Nein. Es ist ein avantgardistischer Ansatz, bei dem ich auch viel mit biometrischen Schnittstellen arbeite.

Was ist das?

Wir sprechen von Aroma-Pairing, also Dingen, die geschmacklich gut zusammenpassen. Und da gibt es sehr erstaunliche Paarungen. Zum Beispiel passt zum Kaffee am besten Lachs.

Wieso passt das?

Man muss es ausprobieren. Oft ist es der Kopf, also unsere Vorstellung, die einen daran hindert, so eine Paarung zu probieren. Aber die Erfahrung zeigt eben, dass es viele dieser unerwarteten Paarungen gibt.

Welche noch?

Wir hatten mal einen Gruß aus der Küche mit geräuchertem Aal, Senf, dem Blauschimmelkäse Stilton und Banane. Da funktionierte dann das Fett vom Aal gut mit der Banane, und die gut zum Käse. Oder Blumenkohl und weiße Schokolade, passt auch wunderbar.

Wie machen Sie das dann? Einfach Tausende Varianten ausprobieren?

Nein, ich kann das gar nicht so gut erklären, aber ich kann in meinem Kopf jegliche Geschmäcker abrufen und kombinieren, so kann ich es sagen. Ich weiß, wie Blumenkohl gebraten, vakuumiert oder gepökelt und gebeizt schmeckt. Und daraus überlege ich mir dann die Pairings. Was in meinem Kopf funktioniert, funktioniert auch auf dem Teller.

Das gilt aber sicher nur für Ihren Kopf. So läuft das hier im Hearthouse aber nicht. Was planen Sie? Keine Sterneküche, oder?

Warum nicht? Wir haben den Anspruch, die gleiche Qualität wie im Showroom zu bieten. Aber tagsüber bin ich eben nun auch hier im Hearthouse und kümmere mich um die Vorbereitung, schule das Team, das aus vielen ehemaligen Mitarbeitern besteht.

Und wann ist mal Wochenende?

Sonntags. Hier im Hearthouse kommen die Leute ja nicht meinetwegen, sondern weil sie das Konzept gut finden.

Wie realistisch wäre ein Stern für das Hearthouse?

Wäre toll. Wobei der immer mit einem großen Druck verbunden ist, ihn dann auch zu halten. Der Showroom war ja auch nicht darauf ausgelegt, sich unbedingt einen Stern zu erkochen.

Sie kochen dann nur für wenige Hundert Personen, die sogenannten Members, wie wirkt sich das auf das Menü aus? Wird es teuer?

Der Showroom ist das günstigste Sternerestaurant Münchens, 135 Euro für sieben Gänge, bei den ganzen Zusatz-Gängen kommt man dann auf 13 Euro pro Teller. Wir werden auch im Heart etwas angemessenes anbieten. Vor allem ein Erlebnis.

Und wie lautet das Hearthouse-Pairing? Sterneküche trifft auf Club?

Da habe ich mir bereits etwas überlegt. Rote Beete, Zitronenverbene, Olivenöl und Champagner könnten gut zusammenpassen.