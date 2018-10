29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Und jetzt? "Männer shoppen komplett anders als Frauen"

David Slipek testet mit "Bullfrog" ein neues Geschäftsmodell in München. Die Idee: Geringes Angebot, um den Kunden nicht zu überfordern. Scheint zu funktionieren

Interview von Philipp Crone

Ist das überhaupt ein Laden? Links hängen eine Hand voll Hemden, rechts stehen ein paar Tuben im Regal, dazwischen einige Gürtel und Geldbeutel, hinten Rasier- und Schnittplätze. Das ist ein Laden, sagt Betreiber David Slipek, 37, und zwar der ideale Laden für einen Mann. Slipek, der zuvor Jahrzehnte in der Kosmetik-Industrie gearbeitet hat, kennt die Geschäftsidee aus Italien. In München hat im Spätsommer am Rosental der erste deutsche Ableger eröffnet. Funktioniert das? Ein Geschäft mit kaum Auswahl?

SZ: Herr Slipek, warum haben Sie so wenige Produkte im Angebot?

David Slipek: Weil wir davon überzeugt sind, dass wir so unseren Kunden, den Mann, ideal ansprechen.

Wie kommen Sie zu dem Schluss?

Das Konzept des Geschäfts stammt von einer italienischen Gruppe, die in Italien die Lizenzen von Marken wie Gucci oder Starbucks vertreibt und Einkaufszentren. Die Erfahrungen aus diesen Zentren zeigten: Männer shoppen komplett anders als Frauen.

Nämlich wie?

Frauen gehen, vereinfacht und verallgemeinert gesagt, am liebsten in 20 Läden, kaufen immer pro Geschäft ein Produkt und gehen am Ende mit fünf verschiedenen Tüten nach Hause. Der Mann will genau das Gegenteil.

Eine Tüte mit 20 Produkten?

Am liebsten kauft der Mann in einem Laden. Und deshalb gibt es unsere Idee.

Sie haben wie viele verschiedene Dinge in den Regalen?

150. Davon 75 Kosmetika. Es gibt Hemden, in Weiß und Blau, T-Shirts, Gürtel, eine Badeshort, Lederwaren, im Sommer auch mal ein Leinenhemd und im Winter einen Pullover, aber wir wollen kein Baby-Konen sein.

Warum nicht?

Männer wollen es einfach. Eine große Auswahl ist für viele Männer mehr ein Problem als eine Lösung.

Und deshalb bieten Sie ihm 75 Beauty-Produkte?

Der Mann ist in seiner Routine ja nicht sehr anspruchsvoll. Frauen sind es gewohnt, sich zu schminken, sich abzuschminken. Männer sagen: Was denn, ich habe doch ein Pflegeprodukt, mein Shampoo. Deshalb gibt es hier für den Mann die Multi-Purpose-Produkte. Also zum Beispiel ein Bartbalsam, das auch Gesichtscreme und Aftershave-Balsam ist. Oder das Shampoo, das auch Shower-Gel und Beard-Wash ist.

Reicht doch auch.

Der Mann will keine aufwendigen Rituale. Während die Frau am Morgen Make-up auflegt, dann Mascara, Lippenstift und so weiter. Die durchschnittliche Frau nutzt täglich sieben verschiedene Produkte.

Wow. Und Männer?

Im Extremfall: eins. Das Duschgel für alles eben. Aber so langsam ändert sich das.

Und wie. In München vermehren sich die Barber-Shops so schnell wie die Bartfrisuren, und es gibt hier ums Eck einen ersten Männer-Maniküre-Laden.

Und hier nun ein Geschäft für alles. Nehmen Sie das Hemd. Das muss passen, die Farbe stimmen und die Qualität.

Warum haben Sie eigentlich keine Schuhe?

Weil das nicht unter die Kategorie Low-involvement-Kauf fällt. Außerdem braucht man da ein riesiges Lager. Das Hemd kauft man impulsiv, den Schuh nicht. Mit dem beschäftigt man sich erst einmal. Das ist eher die Kategorie Kaffee-Maschine oder Motorrad.

Sie haben auch eine Skin-Care-Linie, das widerspricht doch dem Mann-will-nur-eins-Ding.

Stimmt, für viele ist das schon zu viel Chi-Chi. Aber so praktisch. So ein Augen-Roll-on, also ein Labello unter den Augen, der kühlt die Haut um vier Grad runter und damit auch die Schwellung, auch dank Koffein und Taurin. Das kann gut sein nach einer durchfeierten Nach oder wenn das Kind nicht geschlafen hat. Und Augen-Pads gibt es auch bei uns.

Was sagt denn die Erfahrung der ersten Wochen? Was wollen Münchens Männer?

Die Nachfrage nach Barbier-Diensten hat uns überrascht. Liegt vielleicht auch daran, dass das hierzulande kein Ausbildungsberuf ist und wir sehr gute Leute aus Italien haben. Manche Kunden kommen jede Woche. Und wir haben die klare Anweisung an unsere Barbiere: Nicht mit dem Kunden reden, solange er nicht das Gespräch beginnt.

Warum?

Weil die Erfahrung zeigt, dass Männer gerne auch ihre Ruhe haben beim Friseur und Barbier. Und wichtig ist auch, dass die Termine sehr pünktlich beginnen und enden. Darauf legen Männer Wert.

Frauen nicht?

Bei Frauen kann man beim Friseur oft schwieriger beurteilen, wie lange ein Termin dauert. Wenn jemand anruft und sagt: Ich hätte gerne Strähnchen, dann hängt die Dauer des Termins ganz entscheidend von den Haaren und deren Länge ab. Bei Männern ist das meistens deutlich einfacher zu berechnen.

Und dann drücken Sie den Friseur-Kunden sicher am Ende noch ein Augen-Pad rein.

Nein, wir trennen die Dienstleistung vom Verkauf, das funktioniert gut. Und wir merken: Je einfacher die Dinge, desto besser verkaufen sie sich.

Was überrascht Sie beim Kaufverhalten der Münchner Männer?

Wie viele Düfte gekauft werden. Der Münchner will keinen 08/15-Duft, eher was in Richtung "Out of the box".

Stehen die Männer eigentlich auch auf diese Fachsprache? Was heißt "Out of the box"?

Dass es etwas ausgefallener ist. Black Tobacco zum Beispiel ist ein besonderer Duft, der riecht nach Tabakpflanze und Honig, das ist ziemlich eigen. Wer den trägt, muss schon ein bisschen selbstbewusst sein. Aber das scheint in München durchaus der Fall zu sein.