3. Juni 2019, 18:49 Uhr

Judith Greil ist seit langem die erste Vorsitzende des Kreisjugendrings München-Stadt aus einer nicht-kirchlichen Organisation. Ihr Thema ist die Wohnungsnot

Interview von Julia Bergmann

Besetzte Hörsäle und Demonstrationen: Zum Höhepunkt der Bildungsstreik-Bewegung 2009 hat Judith Greil, heute 30, ihr Studium der Theaterwissenschaft und Geschichte an die Ludwig-Maximilians-Universität aufgenommen. Motiviert von der Aufbruchsstimmung hat sie begonnen, sich selbst aktiv zu engagieren. Zuerst in der DGB-Jugend, dann im Vorstand des Kreisjugendrings (KJR) München-Stadt. Am vergangenen Freitag ist sie zur Vorsitzenden des KJR gewählt worden. Und damit ist die Gewerkschaftssekretärin die erste seit 20 Jahren, die nicht aus einer kirchlichen Organisation kommt.

SZ: Sie sind 2009 zum Studieren nach München gekommen. Was waren Ihre ersten Eindrücke von der Uni?

Judith Greil: Ich komme aus Dingolfing, politisch passierte da zumindest an meiner Schule nicht so viel. Dann kam ich zum Studieren an die LMU. Direkt zu Beginn des Semesters wurden schon die Hörsäle besetzt, und es fanden regelmäßig große Demonstrationen mit bis zu 10 000 Teilnehmern statt. Der Lichthof der LMU hing damals voller Transparente mit politischen Forderungen. Die Abschaffung der Studiengebühren war ein ganz großes Thema.

Und Sie waren begeistert?

Zuerst dachte ich, das sei einfach so an der Uni, dass es total politisch ist. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass dieses Engagement damals zumindest unserer Hochschulleitung nicht immer so recht war. Ich habe mich dann trotzdem in der Fachschaftsvertretung und der Studienvertretung engagiert, da dann aber eher kleine Ziele verfolgt.

Kleine Ziele?

Ich war begeistert davon, dass da so viele politische Menschen waren, die etwas verändern wollen. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass es auch Interessensgruppen gibt, die die Dinge anders sehen.

Das klingt ein bisschen resigniert.

Ich weiß heute, dass man viel Durchhaltevermögen braucht. Und man muss sich zusammenschließen und organisieren, um gemeinsam Projekte voranzubringen. Das hat mich letztendlich auch in die Gewerkschaft und zum Kreisjugendring gebracht

Wie sind Sie dann zum ersten Mal mit dem KJR in Berührung gekommen?

Über den Verein Bildungsfreiräume, in dem ich während des Studiums aktiv war, und der damals Mitglied im KJR geworden ist. Dort habe ich ganz viele Verbände, die ich noch aus Dingolfing aus meiner Jugendzeit kannte, neu kennengelernt. Die Katholische Landjugendbewegung, die Feuerwehr, die Wasserwacht etwa. Ich fand diese Vielfalt sehr beeindruckend. Ich habe dadurch, das muss ich auch zugeben, ganz viele Vorurteile anderen Jugendverbänden gegenüber abgebaut.

Welche Vorurteile hatten Sie denn ?

Ich bin konfessionslos und hatte am Anfang die Befürchtung, dass die Mitglieder der katholischen und evangelischen Jugend sehr christlich sind und wir uns deswegen vielleicht nicht so gut verstehen würden. Aber das komplette Gegenteil war der Fall. Meine Vorgängerin im Amt, Steffie Lux, ist ja auch vom BDKJ und hat mich immer toll unterstützt. Ich habe schnell gemerkt, dass die Grundlage unserer Stärke unsere Vielfalt ist. Wir haben 70 Mitgliedsverbände mittlerweile.

Die KJR-Vorsitzenden der vergangenen Jahre stammten alle aus kirchlichen Organisationen. Sie sind seit Langem die erste, auf die das nicht zutrifft.

Die erste seit 20 Jahren.

Wird das Ihre Arbeit beim KJR beeinflussen?

Ich würde es so sagen: Jeder und jede Vorsitzende bringt eigene Themen mit. Bei meiner Vorgängerin, Steffie Lux, war das Thema Mobilität für junge Menschen. Die hatte das Azubi-Ticket massiv angeschoben.

Was wird es bei Ihnen sein?

Bei mir wird es um soziale Gerechtigkeit gehen. Wir wollen uns dem Thema Wohnen für junge Menschen annehmen. Und uns, da bringe ich meine berufliche Perspektive mit ein, dem Thema Erinnerungsarbeit stärker widmen. Wir wollen den Kampf gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit weiterführen.

Welches davon wird Ihr Herzensthema sein?

Langfristig wollen wir uns dem Thema Wohnen für junge Menschen stärker widmen. Wir haben ja bereits im Jugendinformationszentrum eine Wohnberatung. Der Bedarf wird immer größer. Sowohl von Azubis und Studierenden, die nach München kommen, und keine Wohnung finden. Aber auch die Fälle von jungen Menschen, die plötzlich wohnungslos werden und auf der Straße stehen, nehmen zu.

Was wollen Sie konkret dagegen tun?

Wir werden stärker aktiv werden, nicht nur mit politischen Forderungen und unserer Wohnberatung, sondern auch mit mehreren Projekten. Noch stehen wir am Anfang.

Der KJR will vor der Kommunalwahl auch jugendpolitische Forderungen formulieren. Welche sind das konkret?

Die jugendpolitischen Forderungen haben eine lange Tradition bei uns. Einerseits ergeben sie für uns als KJR für die nächsten Jahre die politische Agenda vor. Andererseits sind das auch konkrete Forderungen an die Kommunalpolitik. Die Themen könnten etwa Wohnen, Freiräume in der Stadt oder Mobilität sein. Das erarbeiten die jungen Menschen in Arbeitsgruppen.

Also keine Stellvertreterpolitik.

Wir als KJR sind ein Sprachrohr für die Interessen der jungen Menschen. Wir wollen aber vor allem als Katalysator wirken. Wir geben nicht vor, was Jugendliche wollen oder was ihre Themen sind. Und schon gar nicht, wie sie Politik machen sollen. Wir versuchen dabei zu unterstützen und Ressourcen bereitzustellen, damit sie selbst ihre politische Meinung gestalten können.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Wir unterstützen zum Beispiel Fridays for Future. Wir stellen die Räume und auch finanzielle Ressourcen bereit. Aber wir setzen uns da nicht in die Planungssitzung und sagen, wie sie es machen sollen.