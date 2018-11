6. November 2018, 18:50 Uhr Und jetzt? Fleisch aus aller Welt

Die Antiquarin Petra Hammerstein hat ein Kochbuch geschrieben

Interview von Franz Kotteder

In ihrem Blog "Der Mut anderer" schreibt Petra Hammerstein vor allem über die Freuden des Kochens und des Speisens. Über die Jahre hinweg ist so ein kulinarisches Tagebuch entstanden, das vor allem viele ungewöhnliche Fleischgerichte aus aller Welt enthält. Denn, so sagt Hammerstein: "Wie ich koche, das weiß ich ja schon. Interessant ist doch, wie es bei anderen schmeckt." Nun ist ein Buch daraus geworden: "Zart und saftig - geniale Fleischgerichte jenseits vom Filet" heißt das 240 Seiten starke Werk, in dem sich viele Rezepte aus aller Welt finden (Umschau-Verlag, 34 Euro). An diesem Freitag um 19 Uhr gibt es dazu auch einen ganzen Abend mit einem Fünfgangmenü im Meatingraum, Gollierstraße 38 .

SZ: Fleischgerichte jenseits vom Filet - wenn man Ihren Blog so liest, dann ist das schon Ihre Passion, nicht wahr?

Hammerstein: Ja, ich bin das von zu Hause so gewohnt. Heute ist es ja etwas aus der Mode gekommen, sich stundenlang hinzustellen, Brühen aufzusetzen und Suppen zu kochen. Bei uns daheim hat aber mein Vater am Dienstag, dem Schlachttag, immer einen ganzen Sack voll Fleisch gekauft. Da wurde dann am Vormittag immer gleich verarbeitet, was weg musste. Am Samstag haben wir dann noch einmal Suppenfleisch gekauft und einen großen Topf Suppe gemacht, da gab es dann von der Querrippe bis zum Beinfleisch alles Mögliche. Auch klein geschnitten in Nudelsuppen. Oder wir haben mal einen Ochsenschwanz mitgekocht. Bei uns gab's auch Zunge und viele Innereien. Aber das Buch sollte kein "Nose to tail"-Buch werden . . .

. . . ein Konzept, nach dem man sämtliche Teile des Tieres von der Schnauze bis zum Schwanz verwertet . . .

. . . sondern es sollte ein Fleischbuch werden. Das wollte der Verlag so. Finde ich auch super, weil es sonst zu umfangreich geworden wäre. Es ging uns also um die nicht so edlen Teile, wie Braten vom Wammerl oder Wellfleisch. Das isst heute fast keiner mehr, obwohl man sich langsam wieder ein bisschen dafür interessiert. Damals, in meiner Kindheit in den Achtzigerjahren, war es völlig aus der Mode. Wammerl im Kraut oder Schweineohren im Kraut - das wollte keiner mehr.

Diese Dinge bekommt man aber auch heute kaum noch beim Metzger.

Oder nur auf Vorbestellung. Man kann fast alles im Internet ordern, aber das ist natürlich eine Preisfrage. Ich kaufe das meiste auf dem Bauernmarkt. Da kriegt man zwar manchmal das Kronfleisch mit dem ganzen Gekröse noch dran, aber das kann man ja auslösen und immer noch für eine Suppe verwenden. Ich koche aus nicht so besonderem Fleisch Brühe für Risotto oder so. Ich schmeiße nichts weg. Vieles kann man auch einfrieren und später verwenden.

Was man mit solchen Dingen alles machen kann, zeigen Sie am Freitag im Supper-Club des Meatingraums.

Ich koche unter dem Titel "Forgotten and delicious" mit Marc Christian, wir orientieren uns dabei am Buch. Es gibt auch eines von drei Gastrezepten, die chinesische Rinderwade. Jin Chao vom Restaurant Jin in der Kanalstraße hat das beigesteuert. Und am 19. Januar gebe ich dann auch noch einen Kochkurs, da geht es dann vor allem um gesottenes Fleisch wie beim Bolito Misto, das isst man beispielsweise mit Pistazienpesto oder Meerrettich. Wir machen auch Braten, es gibt also ein kleines Menü.

Eine gewisse Affinität zum Buch liegt bei Ihnen in der Familie: Hauptberuflich führen Sie in der Türkenstraße 37 das kleine Bücherantiquariat Ihres Vaters fort.

Ja, wenn man vom Antiquariat kommt, hat man es eh mit dem gedruckten Wort. Ein Buch zu schreiben, ist dann natürlich schon toll. Umgekehrt konnte ich auch aus dem Antiquariat was fürs Kochen mitnehmen. Zum Beispiel habe ich im "Universallexikon der Küche" von 1890 eine Kalbsbrust, gefüllt mit Nudeln, gefunden. Da dachte ich mir gleich: Super, das muss ich ausprobieren! Schmeckt hervorragend.

Ihr Buch verkaufen Sie jetzt auch in Ihrem Laden, sicher als neuestes von allen. Gehen Kochbücher auch antiquarisch?

Sicher! Meine Mutter sagt immer: "Das Kochbuch ist das neue Märchenbuch." Wir waren lange auf der Dult, mit einer großen Kochbuchabteilung. Viele haben die Bücher gekauft, ohne kochen zu können, und die haben auch nicht danach gekocht. Die Bilder anzusehen, das hat ihnen genügt. Wenn die das Buch zu Hause aufmachen, dann ist das für die tatsächlich das reinste Märchenbuch.