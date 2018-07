23. Juli 2018, 18:53 Uhr Und jetzt? Einer für immer, ohne Schädelweh

Die beiden Chefs der Weinbar "Grapes" haben jetzt ihren eigenen Hauswein kreiert

Interview von Franz Kotteder

Den Hauswein kennt man vom Griechen oder Italiener: meist ein trinkbarer Tischwein ohne großen Anspruch. Schon ungewöhnlicher ist es, wenn eine Weinbar ihren eigenen Hauswein hat - und ganz gewiss selten, wenn diese Weinbar ihren eigenen Wein hergestellt. Die Grapes Weinbar in der Ledererstraße aber hat jetzt so einen Wein. Stefan Grabler, 25, und Martin Hirschler, 27, sind die beiden Chefs im Grapes und haben gemeinsam mit dem Winzer Andreas Rings auf dessen Weingut im pfälzischen Freinsheim eine eigene Cuvée für ihre Bar kreiert. Ein Gespräch mit Stefan Grabler über das Ergebnis.

SZ: Nach zwei Jahren Grapes Weinbar jetzt der erste eigene Wein - warum das?

Stefan Grabler: Mit dem Gedanken haben wir immer schon geliebäugelt. Aber es sollte ein Winzer sein, dem wir vertrauen und wo es auch hundertprozentig sicher ist, dass wir dahinterstehen können. Im November 2017 haben wir dann den Andreas Rings gefragt, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Aber der wollte erst gar nicht, weil er sagte: "Wenn ich das für Euch mache, dann kommen andere auch noch, die wollen dann auch eine Exklusivfüllung. Da hab' ich keine Lust drauf."

Dann haben Sie ihn aber überredet?

Ich habe ihm gesagt: "Wir wollen nicht irgend so eine Plörre, sondern etwas, wo wir alle drei dahinterstehen." Er war dann einverstanden, und wir haben beschlossen, in die Richtung Burgunder-Cuvée zu gehen. Dann haben wir zwei bis drei Fassproben gemacht, da gießt man mit der Pipette jeweils etwa ein Drittel zusammen. Wir hatten so zwischen 40 bis 50 Proben, aus denen wurde ausgewählt. Im Dezember und im März waren wir noch mal da, kurz vor dem Füllen. Meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr schöner Wein geworden.

Warum eine Cuvée? Es ist noch keine zehn Jahre her, da sagte man hierzulande gerne: "Das ist ja bloß zusammengemischt!"

Gut gepantscht, ja! (lacht) Als Österreicher, die wir beide sind, muss man da schon vorsichtig sein, stimmt.

Der große Wein-Skandal ist aber auch schon eine Weile her.

Ja, das war 1985 ... Im Ernst: Wir wollten einfach eine gewisse Bandbreite haben. Der Sauvignon ist vielen zu duftig, der Riesling hat ein bisserl viel Säure, das taugt auch nicht einem jeden. Eigentlich wollten wir einen Wein machen, der für jeden Tag geeignet ist. Bei uns in Österreich ist der Hauswein einer, den trinkst du immer - und hast dann drei Tage Schädelweh. Einen für immer wollten wir auch machen - nur ohne Schädelweh! Und so kamen wir auf Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay. Der Grauburgunder ist ein bisserl runder und charming. Aber es sollte halt keiner von den lätscherten Grauburgundern sein. Weißburgunder bringt etwas mehr Frucht rein, des passt auch gut. Und der Chardonnay hat die Säure. Der macht das Ganze etwas frischer, und dann pfeift das. Diesen Wein kannst du im Sommer super auf unserer Terrasse trinken. So sind wir auf 40 Prozent Grauburgunder, 40 Prozent Weißburgunder und 20 Prozent Chardonnay gekommen. Ist genau das geworden, was wir gewollt haben. A bisserl aromatischer, a bisserl fruchtiger - ein schöner Trinkwein.

Bestellt man dann bei Ihnen den "Hauswein"? Und was kostet er?

Vino de la tavola? (lacht) Nein. Wir nennen ihn "Grapes Cuvée". 0,1 Liter kosten 4,90 Euro. Der läuft sehr gut bei uns.

Seit wann steht er auf der Karte?

Offiziell seit drei Wochen. Wir haben auch eine kleine Kick-off-Party gemacht, mit dem Winzer. Da wurden von Personal und Gästen am ersten Abend gleich mal 25 Flaschen vernichtet. War ein lustiger Abend.

Kein Schädelweh?

Niemals! Nein, kein Schädelweh.

Wie wäre es dann mal mit einem roten Hauswein?

Können wir uns schon vorstellen! Mal schauen, was 2018 so hergibt.