12. März 2019, 18:28 Uhr Und jetzt? "Ein ganz anderes Mundgefühl"

Konditormeister Benedikt Daschner stellt Schokolade mit dem 3D-Drucker her. Ein Gespräch über Formen, zarten Schmelz und das Tüpfelchen auf dem "i"

Interview von Giordana Marsilio

Benedikt Daschner, Jahrgang 1991, entdeckte mit dreizehn Jahren seine Leidenschaft für Schokolade. Schon als Kind buk er gerne, bis ihm eines Tages sein Vater das Rezept für Pralinen in die Hand drückte: "Wieso probierst du das nicht mal aus?", sagte er zu seinem Sohn. Und der probierte es aus. Erst wurde es ein Hobby, später dann Daschners Beruf. Heute ist Benedikt Daschner Konditormeister, seit Juni 2018 betreibt er die Firma chocolate³ - und druckt Schokolade mit 3 D in den verschiedensten Formen.

SZ: Herr Daschner, wie kamen Sie auf die Idee, Schokolade für einen 3D-Drucker zu verwenden?

Benedikt Daschner: Die hatte ich noch während der Ausbildung, als wir uns mit dem Thema 3D grundsätzlich beschäftigt haben. Ich habe damals gedacht, dass dieser Prozess, der beim 3D-Drucken eingesetzt wird, auch für Schokolade funktionieren muss: Dabei wird Material erwärmt, das zuerst flüssig und dann wieder fest wird. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit und die Zeit und beschloss, das mal auszuprobieren.

Wie haben Sie die Idee umgesetzt? Haben Sie selber den passenden Drucker gebaut?

Ich hatte natürlich die ein oder andere Hilfe. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Drucker allein entworfen und auch gebaut. Ich habe schon ein recht gutes Technik-Grundverständnis und ein Interesse.

Sind sie der Erste, der Schokolade mit dem 3D-Drucker formt?

Auf jeden Fall einer der ersten. Es gibt die 3D-Technik aber bereits im Bereich der Lebensmittelverarbeitung. Die meisten verwenden jedoch eine Fettglasur oder versuchen, die Schokoladenkonsistenz an die Mechanik eines 3D-Druckers anzupassen, damit die Schokolade dadurch druckbar wird. Ich gehe andersrum vor, die Schokolade hat Priorität. Ich versuche den Prozess und den Drucker so zu verändern, dass ich am Ende jede Art Schokolade verarbeiten kann.

Schon als Kind hat Benedikt Daschner gerne gebacken. Weil er sich auch für Technik interessiert, hat der Konditormeister eine Geschäftsidee entwickelt. (Foto: Daschner/Chocolate³)

Können Sie denn beim Drucken auch verschiedene Schokoladensorten vermischen?

Ich kann mit dem Drucker jede Art Schokolade verarbeiten, ob weiße oder dunkle Schokolade. Was nicht funktioniert, ist, Schokolade mit Stückchen herzustellen. Und bislang kann ich noch nicht während des Drucks zwischen verschiedenen Schokoladen abwechseln. Aber das werde ich auch noch hinbekommen.

Wie funktioniert das Drucken?

Die Schokolade wird geschmolzen und dann in der Temperatur gehalten, bei der sie flüssig bleibt. Dann fülle ich sie in den Drucker ein, der die Schokolade weiter warm hält. Achtzig Gramm passen in die Spritze. Ich kann aber kontinuierlich nachfüllen. Und die Spritze setzt dann eben nach der vorgegebenen Vorlage den gewünschten Gegenstand Schicht für Schicht an.

Schmeckt denn Schokolade in 3D überhaupt?

Ich verwende nur Kuvertüre, die hochwertigste Form der Schokolade. Das macht das Schokoprodukt feiner. Ich würde sagen, dass Schokolade aus dem 3D-Drucker sogar besser schmeckt als aus normaler Herstellung. Wegen der dünnen Schichten ergibt sich beim Essen ein ganz anderes Mundgefühl, die Schokolade schmilzt schneller und dadurch hat sie ganz andere Aromen.

Mit der Technik sollten Sie lieber nicht ins Schokoladenland Schweiz begeben.

Doch! Klar! In der Schweiz habe ich sogar einen Prototypen des Druckers verkauft.

Man kann bei Ihnen auch den Drucker kaufen?

Das ist noch in Planung. Es gibt tatsächlich ein paar Interessenten, die nach dem Drucker gefragt haben. Ich muss mir aber erst mal Gedanken darüber machen, wie man den Drucker noch verbessern kann. Wenn es soweit ist, brauche ich wohl einen Partner, der die Fertigung übernimmt, denn schließlich bin ich Konditor.

Mit seiner Firma verkauft Daschner Schoko-Gegenstände, die seine selbst gebaute Maschine gedruckt hat. (Foto: Daschner/Chocolate³)

Wie viele Schokolade in 3D haben Sie bis jetzt verkauft?

Ich zähle nicht mehr mit, 4000 Druckvorgänge dürften es insgesamt aber bestimmt schon gewesen sein.

Sie machen bis jetzt hauptsächlich Schriften und Figuren. Wie lange dauert es, zum Beispiel das Wort "Danke" aus Schokolade herzustellen? Und wie viel kostet sie?

Für einen Zentimeter Höhe braucht die Maschine circa zwanzig Minuten. So ein Danke braucht also dementsprechend etwas weniger als eine halbe Stunde und kostet dann bei mir neunzehn Euro. Wenn ich allerdings einen Becher drucken würde, müsste die Maschine bis zu drei Stunden laufen.

Welcher Buchstabe ist am schwierigsten?

Die größte Herausforderung stellt im Augenblick noch das i und das j dar, denn hier muss jedes mal eine Verbindung zu dem Punkt geschaffen werden.

Und welche Form muss man unbedingt in Schokolade drucken?

Ich würde gerne komplexere Dinge drucken, zum Beispiel ein Brautpaar, das tatsächlich ein 3D-Scan von einem echten Brautpaar ist, und das Ganze kombiniert, in dunkel und weiß gedruckt.