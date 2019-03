26. März 2019, 18:28 Uhr Und jetzt? "Die Leute sind hungrig danach"

Heidi Triska hat in einem ehemaligen Tauchgeschäft einen Unverpackt-Laden eröffnet. Ihr Ziel: Plastik reduzieren soll Spaß machen

Interview von Pia Ratzesberger

In dem kleinen Laden in der Fraunhoferstraße 23 wurden früher einmal Taucheranzüge verkauft, heute steht Heidi Triska, Sängerin von Cat Sun Flower, an derselben Theke - und bietet Utensilien für ein plastikfreieres Leben zum Kauf an. Spülmittel zum Abfüllen zum Beispiel, Haarseifen und Einkaufsbeutel. Es passe ganz gut, in einem alten Tauchladen einen Laden namens "abgefüllt und unverpackt" zu eröffnen, sagt sie. Wegen der vielen Bilder vom Müll in den Meeren.

SZ: Bei einem Unverpackt-Laden denkt man erst einmal an Lebensmittel. Warum verkaufen Sie keine?

Heidi Triska: An die Lebensmittel habe ich mich bislang noch nicht rangetraut, aber der Laden wäre auch viel zu klein dafür. Es gibt allerdings einen großen Bedarf. Ich habe schon in der kurzen Zeit festgestellt, dass ungefähr jeder Sechste mich nach Lebensmitteln fragt. Die Leute sind hungrig danach. Sie sind richtig gierig darauf, die Dinge besser zu machen als in den letzten Jahrzehnten. Ich kann wirklich nur jedem raten, der jetzt schnell viel Geld verdienen will, einen Unverpackt-Laden aufzumachen. Vor allem wenn man gutes Geld verdienen möchte - weil es ja eine gute Sache ist.

Würde Ihnen das nicht das Geschäft wegnehmen?

Ich sehe das nicht als Konkurrenz. Wenn es nach mir geht, sollen möglichst viele solcher Läden eröffnen.

Warum haben Sie einen eröffnet?

Ich habe viel über Verpackungen gelesen und hatte irgendwann das Gefühl: Das kann so nicht weitergehen. Irgendjemand muss etwas tun. Gleichzeitig hat der Verlag, bei dem ich siebzehn Jahre gearbeitet hatte, meine Stelle eingespart und mir war klar - das ist die Chance.

Heidi Triska, 54, Gründerin und Umweltschützerin. (Foto: Robert Haas)

Wer kommt zu Ihnen?

Vor allem viele junge Frauen und dann wieder die Älteren. Die finden es super, dass es wieder einen Laden gibt, der aussieht wie früher. Die Menschen, die vom Alter her in der Mitte liegen, vermisse ich noch ein bisschen. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie viel arbeiten. Ich möchte denen nicht unterstellen, dass sie sich keine Gedanken um die Verpackungen machen.

Was war in dem Laden vorher drin?

Zuletzt ein Lager und davor ein Tauchgeschäft. Von dem Mann mit dem Tauchgeschäft habe ich den Laden zur Untermiete und auch manche Möbel übernommen, wie zum Beispiel die Theke. Er hat mich sehr unterstützt - als Taucher kann er sich für einen Unverpackt-Laden natürlich begeistern.

Weil ihm das Plastik in den Meeren begegnet?

Genau.

Sie verkaufen unter anderem Spülmittel oder Seife zum Abfüllen, aber in großen Plastikkanistern.

Das stimmt, aber ein Container verbraucht etwa zwanzig Mal weniger Plastik, als wenn man jedes Mal neue Flaschen kauft. Die Unternehmen arbeiten zudem daran, dass die Waren nicht mehr in Hartplastik kommen oder dass ich nicht jedes Mal einen neuen Container kaufen muss.

Wenn man unverpackt einkaufen will, muss man oftmals mehr Geld auszugeben - wenn man zum Beispiel die Preise im Bioladen und im Supermarkt vergleicht. Wie ist das bei Ihnen?

Plastikfrei In München haben in den vergangenen Jahren einige Läden eröffnet, in denen man die meisten Waren unverpackt mitnehmen kann: in Schwabing zum Beispiel verkaufen Hannah Sartin und ihr Team im "Ohne Supermarkt" in der Schellingstraße 42. Zu Beginn des Jahres haben sie zudem eine zweite Filiale in der Rosenheimer Straße 85 in Haidhausen aufgemacht. In großen Glasspendern werden dort unter anderem Nudeln, Reis oder Nüsse zum Abfüllen angeboten. Der erste Laden in München war die "Plastikfreie Zone" in der Schloßstraße 7 nahe dem Max-Weber-Platz, mittlerweile hat man sich in "Plastikfreien Laden" umbenannt. Auch manche Bioläden bieten unverpackte Ware zum Abfüllen an, das Sortiment dort ist allerdings meistens kleiner als in den Unverpackt-Läden. ratz

Weil man sich das Spülmittel oder die Handseife selbst abfüllt und nicht jedes Mal ein neues Gefäß kaufen muss, kostet das nicht mehr als im Supermarkt. Eine Kundin kam neulich hier rein, alleinerziehend, zwei Kinder, und sagte: "Hm, das ist aber nicht teuer." Ich will, dass sich jeder leisten kann, unverpackt einzukaufen. Was wäre das denn für ein Schmarrn, wenn sich das nur Reiche leisten können! Mir geht es vor allem darum, dass jeder ein bisschen was macht.

Dass man vor allem darauf achtet, weniger Plastik zu verwenden, als dogmatisch auf Plastik zu verzichten?

Genau, ich möchte, dass Plastik reduzieren Spaß macht. Man muss sich nicht geißeln und das soll man auch nicht. Wenn das eine Lieblingsprodukt eben in einer Plastikverpackung daherkommt, dann mein Gott, kauf es. Ich merke auch, wenn man einmal angefangen hat, darauf zu achten, greift man irgendwann automatisch nicht mehr nach so viel Plastik - und kauft nicht mehr die sechs Äpfel, die in Plastik eingeschweißt sind.

Glauben Sie, das kann wirklich etwas verändern?

Der Handel richtet sich ja nach seinen Kunden. Meine Blumenverkäuferin zum Beispiel hat mal das gute Beispiel von den Geranien gebracht. Das sind keine so guten Pflanzen für die Balkone, weil die Bienen auf sie nicht gehen. Die Verkäuferin hat mittlerweile viel weniger Geranien im Laden stehen, weil das vielen Leuten bewusst geworden ist und nicht mehr so viele danach verlangen. Wenn etwas nicht mehr gekauft wird, ist das ganz schnell raus aus dem Markt.