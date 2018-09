21. September 2018, 18:55 Uhr Und jetzt? Der den Tiger erschießt

Traum von Bollywood - wie sich der Filmemacher Patrick Ranz im riesigen indischen Kino-Kosmos von Mumbai eine Rolle als Darsteller geangelt hat

Interview von Gerhard Fischer

Patrick Ranz, Filmemacher, Fotograf und Musiker, hatte einen Traum: Er wollte einmal in einer Bollywood-Serie mitspielen. Weil er Indien liebt und weil er Hindi spricht. Nun ist es dem 39-jährigen Münchner gelungen, wenigstens eine sehr kleine Rolle zu bekommen. Zusammen mit dem Kameramann Clemens Jurk macht er eine Dokumentation darüber. Sie trägt den Arbeitstitel "Patrick geht nach Bollywood" und soll Ende des Jahres fertig sein.

SZ: Herr Ranz, wie kam es zu dieser Rolle in Bollywood?

Patrick Ranz: Die Idee entstand vor sieben oder acht Jahren. Da saß ich mit einem Freund im Flieger, wir hatten in Mailand gedreht. Der Freund fragte mich, warum ich nicht vor die Kamera gehen wolle - ich sei doch ein fotogener Typ. Für mich war dann Bollywood ein Traum. Ich war ja schon oft in Indien und spreche Hindi.

Was haben Sie dann gemacht?

Wir wollten erst eine Dokumentation über einen Weißen drehen, der in Bollywood eine Rolle sucht und Hindi spricht. Wir haben einen Trailer gemacht, wie ich tanze und mit indischen Freunden esse. Aber es hat sich kein Fernsehsender dafür gefunden.

Kein indischer ...

Nein, kein deutscher, BR, ZDF oder so. Ich habe das Ganze dann ad acta gelegt und dachte, das wird nichts mehr.

Aber?

Ich war 2016 auf dem Heiligen Berg Athos in Griechenland, um darüber ein Buch und einen Film zu machen. Ich habe da einen Deutschen kennen gelernt, der seit 20 Jahren zum Berg Athos pilgert; der dort zweimal im Jahr kleine Pilgergruppen durch die Mönchsrepublik führt. Er hatte von meinem Traum zufällig in der Zeitung gelesen und fragte mich: "Wann sehe ich dich in Bollywood?" Nach zwei Monaten rief er mich noch mal an und sagte: "Patrick, mach es!" Da dachte ich mir: Warum probiere ich es nicht noch mal?

Und?

Mit dem Kameramann Clemens Jurk bin ich dann im Januar 2018 einfach nach Mumbai gereist. Wir hatten keinen Kontakt und keine Casting-Agentur. Wir hatten nur die Kamera und die Idee. Clemens hat dann 14 Tage lang gefilmt, wie ich mit den Leuten auf der Straße rede. Über meinen Traum von Bollywood. Manche haben mich ermuntert, die meisten waren zurückhaltend und haben gesagt, sie seien bodenständig ...

... das heißt, denen war Bollywood zu abgehoben?

Genau.

Warum sind Sie nicht direkt nach Bollywood, das am Stadtrand von Mumbai liegt, um dort nach einer Rolle zu fragen?

Wir waren dort, durften aber nicht rein. Das wäre nur mit einer sehr teuren Touristenführung gegangen. Aber wir hatten ja am zehnten Tag ohnehin Glück - wir hatten in einem Park eine schicksalhafte Begegnung mit zwei jungen Kerlen, die Special Effects in Bollywood machen. Sie waren beeindruckt, dass ich Hindi spreche. Einer sagte: Gib mir deine Nummer, vielleicht kann ich was für dich tun. Am nächsten Tag rief ein Casting-Agent an und sagte, er brauche ein Foto von mir. Das Foto und ein kleines Vorstellungsvideo auf Hindi haben wir dann am selben Tag zu dem Agenten geschickt. Wieder einen Tag später rief er an und sagte, ich solle am übernächsten Tag am Set sein. Ich würde einen britischen Offizier spielen, der einen Tiger erschießt.

Was haben Sie da gedacht?

Dass ein Traum wahr wird, der unrealistisch erschien.

Sie sind dann zum Drehort.

Ja, das war mitten im Dschungel. Grillen zirpten, alles war ausgeleuchtet, viele Leute waren da. Ich bekam eine britische Offiziersuniform der 1920er Jahre ganz in Grün und einen Schnauzer aufgeklebt - das war lustig, da haben sie verschiedene Längen ausprobiert. Dann bekam ich noch ein Gewehr wie aus einer Schießbude.

Wahrscheinlich haben Sie mit dem Schießbuden-Gewehr aber keinen echten Tiger erschossen.

(lacht): Nein, der wurde am Computer erstellt und dann in die Szene eingespielt.

Wie lief die Szene ab? Hatten Sie auch Text?

Ich sagte zu den Jungs, die den Tiger anlockten: "Auf geht's, auf geht's - hinter dem Busch ist der Tiger."

Haben Sie auf Hindi gesprochen?

Ein Hindi-Englisch-Gemisch - der britische Offizier war wohl schon länger in Indien und konnte die Sprache ein bisschen.

Und nachdem Sie den Jungs etwas zugerufen hatten, kam - in der Vorstellung - der Tiger, und Sie haben ihn erschossen.

Genau.

Worum geht es in der Serie?

Ich weiß es nicht. Ich hatte um mehr Infos gebeten, habe sie aber nicht bekommen. Ich habe auch kein Drehbuch gekriegt.

Wie ging es dann weiter?

Man sagte mir, dass es eine Serie mit 200 Teilen werde und dass ich in zwei oder drei Monaten wieder kommen solle, weil ich dann noch einen Auftritt hätte. Aber ich habe nie wieder etwas gehört.

Haben Sie nachgefragt?

Natürlich, aber ich bekam nicht-eindeutige Antworten oder gar keine. Ich vermute mal - aber das ist wirklich nur eine Vermutung -, dass es zu teuer war, mich nach zwei oder drei Monaten wieder einfliegen zu lassen. Vermutlich haben sie mich deshalb, als ich den Tiger erschoss, nur von hinten gezeigt und den britischen Offizier dann später mit jemand anderem besetzt.

Das könnten Sie überprüfen, wenn Sie die Serie angucken würden.

Sie lief noch nicht.

Ich vermute, Sie sind trotzdem glücklich, weil sich Ihr Traum von Bollywood erfüllt hat.

Auf jeden Fall hat sich ein Traum erfüllt, und vor allem hat es mir wieder gezeigt, dass man nie, nie aufhören soll, an sich und sein Glück zu glauben. Schließlich hatte ich ja vor ein paar Jahren schon die Flinte ins Korn geschmissen.