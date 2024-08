Ist von Stundenreduzierung die Rede, geht es meistens um die viel diskutierte Vier-Tage-Woche, um vierzig Arbeitsstunden, die zu plus/minus dreißig pro Woche werden sollen, und um die Frage, was das für die Produktivität der Arbeitnehmenden bedeutet. Und was das wiederum für die Arbeitgebenden heißt.

Auch die Veranstalter des Unchained-Festivals im Blitz Club haben sich für eine Reduzierung entschieden. Wobei es hier weniger ums Schuften als ums Shuffeln geht: Während die erste Ausgabe vor zwei Jahren schon anderthalb Tage lang Party lieferte, hat man das elektronische Indoor-Outdoor-Event seit vergangenem Jahr zwar von 36 auf zahme 32 Stunden gedrosselt – beim Booking aber weder an Produktivität noch Qualität eingebüßt: Zwischen Newcomern und bereits international etablierten Artists stellt sich das Unchained, das als Get-together verschiedener Genres und Generationen gedacht war, in diesem Jahr noch vielseitiger und diverser auf.

Zum ersten Mal sind auf den vier Dancefloors, die sich über den Club, den Innenhof und die Restaurantküche des Blitz erstrecken, nicht nur klassische DJ-Sets dabei, sondern auch audiovisuelle Liveshows. Zum Beispiel vom britischen Elektro-Duo Global Communication, das den ersten Festivalabend mit anstimmt.

Ein weiterer Act am Samstag: Paquita Gordon. Die DJ aus Italien spielt ausschließlich auf Vinyl und steuert dabei verschiedene Soundlandschaften an: Mit Dub über Ambient bis Psychedelia katapultiert sie den Dancefloor in einen sphärischen Klangkosmos und erdet ihr Portfolio dann durch Clubkultur voller Techno, House und Drum and Bass. Das alles scheint mehr oder weniger organisch und intuitiv zu passieren, an genregebundene Konventionen hält sie sich kaum. Stattdessen lässt Paquita Gordon sich und ihre Crowd treiben: in verschiedenen Stilen, wechselnden Tempi und unvorhersehbaren Rhythmen.

Seit Anfang vergangenen Jahres ist sie Resident im Blitz und feiert am Samstag ihr Unchained-Debüt. „Ich freue mich darauf, wie immer in diesem Club inspiriert zu werden“, so Gordon, „von der Inklusivität und von der Art, wie Tribal-Aspekte hier gefördert und Genres erforscht werden können“. Der Plan für ihr Eröffnungsset: „Die Atmosphäre für eine Nacht voller Techno-Sounds anheizen!“

Heruntergekühlt hat es sich voraussichtlich – nachdem weitere Acts die restlichen Festivalstunden maximal ausgenutzt haben – am frühen Montagmorgen. Wo dann wohl auch die fleißigsten Workaholics an Produktivität einbüßen werden.

Unchained Festival (u. a. mit Paquita Gordon), Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, ab 18 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1