Von Sabine Reithmaier

Der Kastner schon wieder. Kann der nicht endlich mal Ruhe geben und seine Rumnerverei aufhören? Und diese ewige Sucht nach Öffentlichkeit ... sichtlich vergnügt spielt Wolfram P. Kastner in seinem Atelier vor, wie Künstlerkollegen, Journalisten und Kulturreferatsmitarbeiter häufig reagieren, wenn von ihm und seinen Aktionen die Rede ist. Sieht nicht so aus, als würde ihn das groß beeindrucken. Wenn man Licht in dunkle Ecken bringe, gefalle es eben nicht allen, sagt der 73-Jährige und zitiert einen Satz aus Paul Klees Text "Schöpferische Konfession". "Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar."

Detailansicht öffnen Bequem ist Wolfram P. Kastners Kunst nicht, aber oft sehr humorvoll. (Foto: Stephan Rumpf)

Ende November muss er aller Voraussicht nach aus seinem Atelier in der Schellingstraße ausziehen. Allerdings nicht weil er den Vermieter so nervt, sondern weil das Nebenhaus abgerissen und dies vermutlich das direkt angrenzende Ateliergebäude schwer in Mitleidenschaft ziehen wird. Kastner sucht schon eine Weile nach neuen Räumen. Mit mäßigem Erfolg. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit in Planegg. "Aber was mache ich in Planegg", sagt er und philosophiert ein bisschen darüber, ob er nicht doch manchmal zu sehr für seine unbequeme Kunst bestraft wird.

Detailansicht öffnen Tanzende Hochhäuser. (Foto: Stephan Rumpf)

Nicht nur von Galeristen, die seine Arbeiten immer seltener ausstellen wollen, wie er findet. Auch der BBK, der Berufsverband der bayerischen Künstler, hat es abgelehnt, ihn aufzunehmen. "Aufgrund der Beendigung einer bereits vormals bestehenden Mitgliedschaft im Verband durch Sie selbst sowie aufgrund divergierender Auffassungen zu kulturpolitischen Themen, ist eine gedeihliche Verbandsarbeit leider nicht zu erwarten." Die Antwort des Verbands, verbunden mit den besten Wünschen für eine schöne Adventszeit, kam im Dezember 2019. Eine Steilvorlage für Kastner, der den Aufnahmeantrag im Frühjahr gestellt hatte. Im nächsten Schreiben wies er den BBK daraufhin, in seiner Satzung sei nichts zur Unzulässigkeit divergierender Auffassungen zu finden; überhaupt werde mit dem Argument die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit negiert. Antwort hat er noch keine erhalten. Vielleicht kommt auch keine mehr. BBK-Vorsitzender Corbinian Böhm, gefragt, was er unter "divergierende Auffassungen" verstehe, möchte am liebsten nichts sagen. Schließlich ringt er sich am Telefon zu dem Satz durch, Kastner habe im Verband verbrannte Erde hinterlassen. Genaueres wisse er nicht, das sei weit vor seiner Zeit gewesen - er leitet den Verband erst seit Ende 2017.

Detailansicht öffnen Im Atelier des Künstlers lässt sich einiges entdecken, wie zum Beispiel dieser besondere Kulturbeutel. (Foto: Stephan Rumpf)

Er sei eben unzufrieden mit der Verbandsarbeit gewesen, begründet Kastner den Austritt in den Achtzigerjahren. Die Haupttätigkeit habe darin bestanden, für die Mitglieder Ausstellungen in der Galerie der Künstler zu organisieren, berufspolitische Ziele hätten keine Rolle gespielt. Aber seine Hoffnung, mit dem neuen Vorstand habe sich das geändert, sei wohl übertrieben voreiliger Optimismus gewesen, sagt er und schlendert heiter in den zweiten Atelierraum.

Detailansicht öffnen In Kastners Atelier erinnert vieles an seine Interventionen, zu denen auch ein Spaziergang als von einem Hitler-Imitator begleiteter Papst zählt. (Foto: Stephan Rumpf)

Überall hängen, stehen, liegen wilde, expressive Gemälde, Fotos, Collagen, Plakate, Bücher, Objekte. "Pfriemler bin ich keiner." Da hockt der streikende Sisyphos, flattern Schmetterlinge zwischen tanzenden Hochhäusern, wachsen Rosen aus Nato-Zäunen, gibt ein in dicken Lettern gemalter, verkürzt und verändert zitierter Satz Hannah Arendts Kastners Lebensrichtung vor: "Niemand hat das Recht zu gehorchen."

Wo er den Ungehorsam gelernt hat? Er zuckt die Schultern. Angeboren sei das nicht, sagt er dann. "Ich bin zum Gehorsam erzogen wie alle in diesem Land. Aber ich kann nicht wegschauen." Genau hinzusehen habe er vom Vater gelernt, Dinge zu entdecken, die sich dem flüchtigen Blick entziehen. "Die Kunst, das Leben und die Freiheit brauchen ein langsames, gründliches Gschau." Sein politisches Kunstverständnis haben auch die sechs Jahre geprägt, die er nach dem Studium als Referent beim Deutschen Gewerkschaftsbund arbeitete, bevor er sich von 1979 an ganz der Kunst und der Aufarbeitung historischer Erinnerungslücken zuwandte.

Detailansicht öffnen Kastner präsentiert seine Spezialseife für Politiker. (Foto: Stephan Rumpf)

Kastner mag es nicht, wenn man ihn als Aktionskünstler bezeichnet. "Was soll das heißen? Ein nicht aktiver Künstler ist kein Künstler." Präziser formuliert also: Er arbeitet mit verschiedenen künstlerischen Methoden, malt, zeichnet, fotografiert, fertigt Objekte und Collagen, gestaltet Aktionen, Interventionen und Installationen im öffentlichen Raum und hält damit seit Anfang der Achtzigerjahre die Behörden auf Trab. Bewundernswert, wie er es schafft, für jedes Projekt Mitstreiter und finanzielle Unterstützer zu gewinnen. "Allein könnte ich das meiste nicht stemmen." Schon gleich gar nicht die Prozesskosten.

Jahrelang sengte er zur Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nazis am Königsplatz einen Brandfleck in den Rasen. Inzwischen ist das Gedenken dort mit einer Lesung aus den verbrannten Büchern institutionalisiert, die Versuche der Stadt, den Brandfleck loszuwerden, sind gescheitert. Die städtische Begründung, der Rasen von 1933 sei mehr als 50 Jahre unter Plattenbelag verschwunden gewesen, eine historische Situation also nicht mehr gegeben, war schon originell. Überhaupt wäre Kastners Korrespondenz mit Ämtern eine eigene Geschichte wert.

Sein Lebenswerk ist beeindruckend, seine Zähigkeit auch. Schon fast legendär ist die Aktion, mit der er in Salzburg die "Kameradschaft IV der Waffen-SS" ärgerte, die seit 1954 am Volkstrauertag feierlich der "gefallenen Kameraden" gedachte. 1994 legte Kastner einen Zettel zwischen die Nazi-Gräber: "Haben Sie Frau Helene Weingarten gesehen? Vermisst seit 1943 in Auschwitz." Und schnitt die Kranzschleife der SS ab. Anzeigen wegen "Friedhofsschändung" und die Ankündigung einer Briefbombe folgten. In München verteilte er vor dem Irak-Krieg vorsorglich Bunkerplatzkarten ans Volk, wandelte vor dem Besuch Benedikt XVI. als Papst durch die Stadt, begleitet von einem Hitler-Imitator, um an das seit 1933 gültige Reichskonkordat zu erinnern. In Eichstätt gedachte er in einer Ausstellung der dort als Hexen verbrannten und von der Kirche vergessenen Frauen. Das Gedenkkreuz für den hingerichteten Kriegsverbrecher Alfred Jodl auf dem Friedhof der Insel Frauenchiemsee begoss er mit roter Farbe. Sachbeschädigung natürlich. "Ich bin durch alle Instanzen verurteilt, gerade läuft die Beschwerde am Bundesverfassungsgerichtshof."

Auch wenn seine Kunst oft nicht besonders subtil ist, nachhaltig wirkt sie auf jeden Fall. Sein jüngster Erfolg: Gemeinsam mit Michael Wladarsch initiierte er heuer eine Erinnerung an die 75. Wiederkehr des Tags der Befreiung am 30. April. Vor Dutzenden öffentlichen Gebäuden in München, ob vor der Staatskanzlei oder am Landtag, wehten weiße Fahnen. Diese Aktion fand sofort eine breite Unterstützung, in anderen Fällen hagelt es Strafanzeigen und Bußgeldbescheide. Wie viele Prozesse er schon durchgestanden hat? Er habe sie nicht gezählt, sagt er, aber jedes Mal etwas dazu gelernt. "Und ich bin nicht vorbestraft." Die Gerichtsverfahren sind für ihn Teil des jeweiligen Projekts, sollen genauso wahrgenommen werden wie die Aktionen selbst. Dass ihn manche wegen seiner Interventionen für mutig halten, erheitert ihn. "Ich bin nicht mutig. Aber beständig."

Von seiner Kunst kann er gerade so leben. Er hat kein Auto, lebt bescheiden. Die Stadt könne ihm eigentlich dankbar sein für alles, was er hier gemacht habe, sagt er dann. Das stimmt. Und auch wenn die Dankbarkeit auf sich warten lässt: Kastner arbeitet unverdrossen weiter, kümmert sich gerade um die Kriegerdenkmäler mit ihren zum Teil unsäglichen Widmungstexten. "Ich müsste 150 Jahre alt werden, um alles zu erledigen, was ich vorhabe", sagt er und lacht. Und jeder darf jetzt selbst entscheiden, ob er das als Drohung oder als freudige Nachricht versteht.