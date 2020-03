Auf Waschmünzautomaten in den Kellern von Mietshäusern hat es ein Einbrecher derzeit im ganzen Stadtgebiet abgesehen. Aufbrüche wurden zwischen dem 1. und dem 8. März aus der Leonrod-, Elisabeth-, Kolberg-, Reitmor-, Lerchenfeld- und Augustenstraße gemeldet. Vermutlich gab es noch weitere Fälle, die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Häufig wurden vor dem Automatenaufbruch Schlüsselkästen oder Schlüsseltresore in den Anwesen aufgehebelt. Mit den so erbeuteten Schlüsseln wurden die Waschräume aufgesperrt und im Anschluss daran wurden die Waschmünzautomaten, die üblicherweise mit 50-Cent-Stücken bedient werden, gewaltsam aufgebrochen.