28. Januar 2019, 18:47 Uhr Unangekündigte Kontrolle 60 verwahrloste Schlangen gefunden

Das Veterinäramt hat bei einer unangemeldeten Kontrolle 60 verwahrloste Schlangen in einer Münchner Wohnung gefunden. Wie die Auffangstation für Reptilien am Montag mitteilte, wurden die 51 Riesenschlangen und 9 Nattern auf viel zu engem Raum und unter untragbaren hygienischen Zuständen gehalten. Die Tiere seien zudem mit einem ansteckenden Virus und blutsaugenden Milben infiziert. Die Schlangen werden seit ihrem Fund in der vergangenen Woche in der Reptilienauffangstation medizinisch behandelt. Wegen der Virusinfektion müssen die Riesenschlangen in strenger Quarantäne bleiben. Die Tierschützer gehen davon aus, dass der 20-jährige Halter versucht hatte, eine Schlangenzucht aufzubauen.