6. August 2018, 18:53 Uhr Umzüge Ständiges Kommen und Gehen

Rund einem Dutzend der 351 öffentlichen Schulen steht ein Standortwechsel bevor - manche Berufsschüler müssen von der Innenstadt nach Neuaubing pendeln

Von Jakob Wetzel

Das Maximiliansgymnasium ist nicht die einzige Schule in München, die sich mit Umbauplänen trägt. Das Bildungsreferat, das für den Bauunterhalt aller 351 staatlichen und städtischen Schulen zuständig ist, zählt alleine in der zweiten Jahreshälfte 2018 ein rundes Dutzend Standortwechsel. Akut ist es derzeit neben dem Max auch im Oskar-von-Miller-Gymnasium, das im selben Gebäudekomplex untergebracht ist und deshalb während der anstehenden Generalsanierung ebenfalls ein neues Quartier benötigt. Dabei trennen sich die Wege der beiden Schulen vorübergehend: Während das Maximiliansgymnasium nun die gerade freigewordenen Pavillons an der Oettingenstraße bezieht, in denen zuletzt jahrelang das Wilhelmsgymnasium untergebracht war, verschlägt es das Oskar-von-Miller-Gymnasium jetzt an die Ungererstraße.

Das Wilhelmsgymnasium ist bereits zurück in sein ursprüngliches Gebäude an der Thierschstraße gezogen; einen frischen Umzug gibt es aber auch an der Grundschule am Pfanzeltplatz in Perlach, dort allerdings geht es nicht weit. Die Klassen des sogenannten Bubenschulhauses sind in den neuen Erweiterungsbau auf dem Schulgelände gezogen; jetzt wird der Altbau saniert. Vor Ort umgezogen ist auch das Schulzentrum an der Gerastraße, zu dem das Gymnasium Moosach, die Artur-Kutscher-Realschule und eine Grundschule gehören. Hier waren die Schüler in den vergangenen Jahren in Container ausgelagert, weil das Gebäude generalsaniert und erweitert wurde. Nun ist der zweite und letzte Bauabschnitt abgeschlossen, fortan sind alle drei Schulen wieder an den angestammten Plätzen. Dafür wird in der Pavillonanlage vorübergehend eine weitere Schule untergebracht: Die drei Vorläuferklassen des künftigen Gymnasiums Feldmoching, das vom Schuljahr 2019/20 an zunächst in einer Containeranlage an der Georg-Zech-Allee und später in einem Festbau am Lerchenauer Feld beheimatet sein soll, nutzen vorerst das frisch geräumte Ausweichquartier an der Gerastraße.

Weitere Schulen bekommen in diesem Herbst neue Container: So stehen etwa an der Grundschule und an der Mittelschule an der Hanselmannstraße in Milbertshofen Umzüge innerhalb des Schulgeländes an, außerdem an der Grundschule an der Oselstraße in Pasing, an der Grundschule an der Weißenseestraße in Giesing sowie an der Grundschule und der Mittelschule an der Zielstattstraße in Obersendling.

Andere Schulen haben ihre Zeit im Container hingegen hinter sich: Mit Beginn des Schuljahrs 2018/19 können sich etwa die Kinder der Grundschule an der Fröttmaninger Straße darauf freuen, aus dem Interimspavillon an der Guerickestraße ins sanierte ursprüngliche Schulgebäude zu ziehen. Ähnlich ist es in Berg am Laim: Die Grundschule an der Berg-am-Laim-Straße nimmt einen Erweiterungsbau in Betrieb, künftig werden wieder alle Klassen an ihrem Hauptstandort unterrichtet. Die bisher genutzten Container auf dem Sportplatz an der Josephsburgstraße bleiben dort aber einstweilen noch stehen: Sie werden als selbständige Schule weitergeführt. Künftig soll es an der St.-Veit-Straße eine zusätzliche Grundschule geben; bis die fertiggestellt ist, werden die ersten Klassen in den bestehenden Containern, der sogenannten Blauen Schule unterrichtet.

Bis November stehen auch Umzüge an der Rothpletzstraße am Hart an: Bis September 2019 soll hier eine dreigeschossige Containeranlage gebaut werden. Um Platz zu schaffen, müssen aber zuerst von November an zwei Steinpavillons abgerissen werden, die jetzt noch unter anderem vom Sonderpädagogischen Förderzentrum belegt sind. Die Schüler sollen daher vorübergehend in Holzpavillons umziehen, die sie sich mit der benachbarten Grundschule teilen werden.

Ein großer Umzug steht schließlich den Schülern an der Städtischen Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk an der Luisenstraße bevor. Weil das Schulgebäude generalsaniert wird, lagert die Stadt die Werkstätten an die Brunhamstraße in Neuaubing aus. Der theoretische Unterricht finde künftig weiterhin an der Luisenstraße in der Maxvorstadt statt, heißt es aus dem Referat für Bildung und Sport. Die praktische Ausbildung erhalten die Schüler aber etwa zwölf Kilometer entfernt am westlichen Stadtrand. Zurück ins Zentrum geht es voraussichtlich ab dem Schuljahr 2022/23.