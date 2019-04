29. April 2019, 18:50 Uhr Umweltschutz Stoffwechsel

Franziska Reif, selbst Mutter eines zweijährigen Sohnes, will mit einem Mietservice für Stoffwindeln Babys Gutes tun und Münchens Plastikmüll reduzieren

Interview von Karin Kampwerth

Franziska Reif, 33, möchte etwas gegen den Münchner Plastikwindelmüll unternehmen. Mit einer Crowdfunding-Aktion will sie den bereits in Berlin etablierten Stoffwindelservice "Die Windelei" in die Stadt holen. Im Interview berichtet die Mutter eines zweijährigen Sohnes über ihre Motivation und darüber, dass man schief gewickelt ist, wenn man glaubt, dass ihre Idee nur mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Stoffwindeln sind nicht nur gesünder für den Babypopo, sie machen auch Babys eher trocken, sagt Reif.

SZ: Frau Reif, wie viele Windeln haben Sie heute bereits gewechselt?

Franziska Reif: Gar keine. Mein Sohn, der im Februar zwei geworden ist, war das einzige Kind in der Krippe, das mit Stoffwindeln gewickelt wurde. Nun ist er der Erste, der schon trocken ist in seinem Alter.

Weil er die Stoffwindeln so furchtbar fand?

(lacht) Nein, davon gehe ich nicht aus. Stoffwindeln sind für den Babypopo angenehmer als Plastikwindeln, weil sie atmungsaktiv sind. Allerdings gibt es ein Nässegefühl. Das ist die Rückmeldung an das Kind: Wenn ich Pipi mache, wird es nass. Möglich, dass stoffgewickelte Kinder deshalb eher trocken werden.

Das ist bei Einwegwindeln anders. Die können so voll sein, dass sie dem Kind bis in die Kniekehlen hängen, aber der Popo ist trocken. Klingt wie ein Vorteil?

Dennoch sitzt oder liegt das Kind in seinen Ausscheidungen. Da werden wir in der Wahrnehmung manipuliert.

Dennoch sind Wegwerfwindeln bequem für die Eltern. Weshalb haben Sie sich gegen das Prinzip "Eimer auf, Windel rein, Eimer zu" entschieden?

Mein Freund und ich haben uns schon vor der Geburt unseres Sohnes mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir sortieren Müll und kaufen möglichst verpackungsfrei ein. Als ich schwanger wurde, war klar, dass ein Wegwerfprodukt wie eine Plastikwindel nicht zu uns passt. Allein schon deshalb, weil diese Windeln etwa zehn Prozent des Münchner Restmülls ausmachen. Leicht war es aber nicht.

An der Übungspuppe zeigt Franziska Reif interessierten Eltern, wie ihr Verleihwindelsystem samt Überhose funktioniert. (Foto: Sebastian Gabriel)

Was machte die Sache kompliziert?

Es fing mit der Beschaffung an. In München gibt es nur vereinzelt Läden, die ein kleines Sortiment an Stoffwindeln im Angebot haben. Online gibt es aber eine riesige Informationsflut. Ich habe mich da intensiv reingefuchst und mir Youtube-Videos über die verschiedenen Systeme angeschaut. Man muss wissen, dass am Anfang eine größere Investition steht, weil man einen ganzen Schwung Windeln auf einmal kaufen muss.

Wie viele?

Das ist abhängig vom System. Es sind einige, wenn man bedenkt, dass ein Neugeborenes gut acht Mal am Tag gewickelt werden muss. Die Windeln müssen danach gewaschen und getrocknet werden. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand, wenn man mit dem Baby nach Hause kommt und sein Leben ohnehin umstellen muss. Bei uns stand immer ein voller Wäscheständer in der Wohnung. Das machte uns nicht glücklich.

Also keimte die Idee, die Vorteile der Wegwerfwindel mit den Vorteilen der Stoffwindel zusammenzuführen?

Ja. Dabei bin ich auf die Mama-Unternehmerin Sonja Specks gestoßen, die "Die Windelei" in Berlin gegründet hatte. Ich habe mich bei ihr gemeldet, und wir haben uns zusammengetan.

Weil auch Ihr beruflicher Hintergrund zusammenpasst?

Richtig. Ich bin Betriebswirtin und meine Berliner Partnerin Wirtschaftsingenieurin und Chemielaborantin. Sie hat einmal an einem Projekt mitgearbeitet, bei dem der Kleber für die Verschlüsse von Einwegwindeln entwickelt wurde. Sie weiß also, dass Babypopos nur mit natürlichen Stoffen und nicht mit Chemie in Berührung kommen sollen.

Franziska Reif "Als ich schwanger wurde, war klar, dass ein Wegwerfprodukt wie eine Plastikwindel nicht zu uns passt."

Wie funktioniert die chemiefreie Windel?

Wir vermieten Saugmaterial, das aus Bio-Baumwolle und Bio-Hanf besteht. Hinzu kommt ein Vlies aus kompostierbarem Zellstoff, mit dem das große Geschäft in der Toilette entsorgt wird. Drüber kommt eine Überhose mit auslaufsicheren Bündchen an den Beinen und am Rücken. Die gebrauchten Windeln werden in einem Wetbag aufbewahrt. Wir kommen einmal die Woche vorbei, holen die Windeln ab und bringen frische. Wir beraten die Eltern aber auch bei der Verwendung.

Zieht sich der chemie- und plastikfreie Gedanke bis in die Wäscherei hin durch?

Natürlich. Wir haben eine Wäscherei, die Sauerstoffbleiche und hundertprozentig abbaubare Waschmittel verwendet. Die Windeln werden nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts hygienisch sauber. Hinzu kommt, dass Großwäschereien in der Gesamtbilanz deutlich ressourcenschonender arbeiten als wir mit unseren Haushaltswaschmaschinen.

Zunächst aber brauchen Sie 12 000 Euro, um "Die Windelei" in München zu etablieren. Dafür suchen Sie noch bis zum 5. Mai auf www.startnext.com/stoffwindel Unterstützer. Was passiert mit dem Geld?

Das ist die Grundinvestition, um entsprechend viele Windeln und Überhosen anzuschaffen, um die ersten Münchner Famlien versorgen zu können.