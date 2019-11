Das wichtigste Utensil der Professorin im Büro: ihr Fahrrad. Julia Pongratz, 39, lehrt Geografie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Sie forscht an der Wechselwirkung zwischen Vegetation und Klimawandel. Außerdem schreibt sie an den Berichten des Weltklimarats mit. Nun lehrt sie auch Schüler. An diesem Donnerstag hat sie zum zweiten Mal den Vortrag "Fridays for Future - die wissenschaftlichen Grundlagen" gehalten. Wieder ist die Veranstaltung ausgebucht. Die Professorin spricht über einen klimafreundlichen Alltag, deshalb auch das Rad. Und sie erklärt, was sie macht, wenn sie fliegen muss. Die Frau mit den eisblauen Augen erzählt zunächst distanziert im wissenschaftlichen Duktus, später mit umso mehr Begeisterung.