Von Korbinian Eisenberger, Ebersberg

Vor einem halben Jahrhundert sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Damals waren diese Bäume noch Setzlinge, erzählt der Mann, der ihnen fortan beim Wachsen zusah. Hanns Stierhof war hier sein halbes Leben der Revierförster. Nun steht er wieder im Ebersberger Forst und zeigt auf sein Werk: eine Gruppe Douglasien, "die müsste ich vor 50 Jahren gepflanzt haben", sagt er. An diesem Frühlingsnachmittag könnte es eine ihrer letzten Begegnungen sein. Wo seine Setzlinge sich zu Bäumen entwickelt haben, könnten schon bald die Bagger anrollen - um Platz zu schaffen für Windkraft. Aber sind es nicht irgendwie auch sein Bäume? Darf man dieses Teilwerk zerstören? Stierhof sagt: "Ich bin natürlich dafür."

Am kommenden Sonntag, 16. Mai, entscheiden die Bürger im Landkreis Ebersberg, ob im Ebersberger Forst Bäume weichen sollen, um fünf Windräder zu errichten. Alle Anlagen würden dort einen Platz finden, wo Hanns Stierhof von 1969 bis 2002 der Chef war. Entlang des Heilig-Kreuz-Geräumt könnten die Anlagen in einer Reihe stehen wie Perlen an einer Kette. Nur dass Windräder nicht gerade als Schmuckstück wahrgenommen werden. Wie also sieht es einer, der diesen Teil des Waldes kennt wie kaum ein zweiter?

Hanns Stierhof steht jetzt mitten auf einer Kreuzung, die den Wald in vier Rechtecke teilt. Auf einem dieser vier Areale soll ein Windrad entstehen. Im Revier gibt es fünf solcher Stellen mit insgesamt 20 möglichen Rechtecken (80 mal 90 Meter) für fünf Windräder. Stierhof hat sich warm angezogen, er trägt eine Steppjacke, darunter ein kariertes Hemd. Sein Blick ist scharf, fast stechend, auch nach 79 Wintern noch. Der Pöringer, der einst für die SPD im Zornedinger Gemeinderat saß und auch Kreisrat war, erzählt, wie er diesen Wald vier Jahrzehnte lang durchkämmt hat. Immer mit der Dachsbracke an seiner Seite. "Ich hatte 40 Jahre die gleiche Hunderasse", sagt er. Die Douglasie ist bis heute sein Lieblingsbaum. Robuster als die Fichte, und pflegeleicht. Dennoch würde er sich nicht wehren, wenn hier das Fällkommando anrückt. Warum nicht?

Stierhof kennt den Ebersberger Forst noch, wie er aussah, bevor der Borkenkäfer saisonweise über ihn herfiel. Dann kam Orkan Wiebke, der durch ganz Mitteleuropa wütete und im Ebersberger Forst Bäume umknickte wie Streichhölzer.

Danach war vieles anders. Stierhof und seine Kollegen bekamen nun die Kraft des Klimawandels zu spüren - und die Fehler im bayernweiten Umbau von Misch- zu reinen Nadelwäldern. "Trockenheit, Windwürfe und Borkenkäfer waren seither Dauerthema", erzählt der 79-Jährige. Er berichtet, dass die Fichten in seinem Revier teilweise nur noch die Hälfte ihrer vorherigen Nadeltracht trugen. "Dieses Missmanagement von einst haben wir in Bayern bis heute nicht in den Griff bekommen."

Im Ebersberger Forst kommen an diesem Nachmittag mehrere Interessensgruppen zusammen. Auf dem Weg zu den Standorten wirbeln die Autos den Staub auf. "Es hat dieses Frühjahr schon wieder zu wenig geregnet", sagt Heinz Utschig. Der Forstrevierleiter steht einige Meter vom alten Revierleiter entfernt. Hanns Stierhof spricht für sich selbst, die aktuell Bediensteten der Bayerischen Staatsforsten vermeiden es, eine Tendenz für oder gegen das Windradprojekt abzugeben. Stierhof hingegen lässt den Blick in ein Gebiet voller Nadelwald wandern. "Die Fichten sind so sehr in Mitleidenschaft gezogen, diese Baumart wird verschwinden, wenn wir so weitermachen", sagt er.

Wald und Wind - für manche passt das nicht zusammen. Die Energieanlage wird dämonisiert, der Wald romantisiert. Und wer, wenn nicht einer wie Hanns Stierhof, müsste romantische Verbindungen zu diesem Waldstück haben?

Ja, sagt er. Da hänge viel dran. Für ihn und für andere, mit denen er über die Jahrzehnte diesen Wald hegte, bejagte und bewirtschaftete. "Ich hatte zur Spitzenzeit 24 Beschäftigte", sagt er. Männer und Frauen, die in Vollzeit in nur diesem einem Revier beschäftigt waren. Heute sind es im ganzen Ebersberger Forst acht, erklärt Forstbetriebsleiter Utschig. Große Maschinen haben die Arbeit vieler Einzelner übernommen - was der Romantik im Holz weniger zutrug, dafür dem Rückbau vom nahezu reinen Nadel- zurück zu einem Mischwald. Hanns Stierhof geht es schon lange nicht mehr um die Romantik. "Für mich ist der Schutz der großen ganzen Umwelt vorrangig."

Derzeit steht im Landkreis Ebersberg ein Windrad - es wurde gebaut, ehe Horst Seehofers 10-H-Regelung die Genehmigung und Errichtung solcher Anlagen bayernweit erschwert hat. Auch das ist ein Thema, das ihn beschäftige, sagt Stierhof. "Die Abstandsregel hat dazu geführt, dass wir nun noch weniger Zeit haben", sagt er. Auch deswegen müsse man jetzt die Chance im Wald nutzen. Stierhof hat erlebt, wie es war, als Stürme und trockene Sommer noch Ausnahmen waren. Und der Borkenkäfer noch keine landesweite Bedrohung für eine ganze Zunft. Er sagt: "Es muss wieder ins Gleichgewicht kommen."

Über dem Ebersberger Forst beginnt es zu nieseln. Ein Lächeln in Hanns Stierhofs Gesicht: die Romantik des Regens. Oder des Rechnens? 0,02 Prozent des Forstgebiets müssten abgeholzt werden. Die Zahl der Windräder ist auf fünf begrenzt: Zahlen, die Befürworter der Pläne gerne nennen.

Stierhof sagt, dass man einige wenige Bäume opfern müsse, um die anderen zu erhalten. Auch wenn er manche von ihnen ein halbes Jahrhundert kennt.