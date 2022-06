"Blätter anfassen und Blüten riechen" -so können sich Kinder Wissen über Umwelt und Natur besser einprägen, findet Ruth Gehling. Deshalb hat die Grünen-Politikerin ein Projekt initiiert, bei dem Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz "praktische Umweltbildung" an Maxvorstädter Schulen bringen sollen. Der Bezirksausschuss (BA) unterstützt die Initiative mit 5850 Euro. So soll im kommenden Schuljahr etwa 1000 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 39 Klassen an vier Schulen die Teilnahme ermöglicht werden. "Bäume, Blumen und Kräuter" - so fasst Gehling die Themenschwerpunkte zusammen - sollen den Kleinen von Umweltpädagoginnen und -pädagogen in dreistündigen Kursen durch "spielerisches Lernen draußen" nähergebracht werden. Damit werde der bisherige theoretische Heimat- und Sachkundeunterricht ergänzt. Der Charme liege darin, dass man die praxisorientierten Stunden "an allen Grundschulen" im Stadtteil anbieten könne, so BA-Chefin Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne). Aktuell wird der Antrag noch formal von der Budgetstelle geprüft. "Wenn alles passt, dann genehmigen wir es", sagte Jarchow-Pongratz. Im Gremium war man sich außerdem einig, dass möglichst viele Kinder teilhaben sollten. Gerade weil sie, wie Gehling formulierte, "ihr Wissen an ihre Eltern, Verwandten und Freunde" weitertragen.