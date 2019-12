Die Stadt soll sich beim Freistaat dafür einsetzen, dass der Baumschutz in der bayerischen Bauordnung gestärkt wird. Ein entsprechender Antrag der CSU-Fraktion hat am Mittwoch im Planungsausschuss des Stadtrats eine breite Mehrheit gefunden, ebenso wie Anträge der ÖDP und der Grünen für mehr Baumschutz. Die einzigen Gegenstimmen kamen jeweils von der Bayernpartei.

Auslöser der Debatte war eine Vorlage von Stadtbaurätin Elisabeth Merk zu verschiedenen Anträgen, in denen Fällungen von Bäumen im Zuge von Bauarbeiten kritisiert wurden. Merks Stellungnahme empfanden viele Stadträte als unbefriedigend, weil die Verwaltung darin vor allem ihre Ohnmacht darstelle und etwa die Bußgelder für illegale Fällungen zu niedrig seien. "Der Verlust von Bäumen treibt die Leute in der ganzen Stadt um", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Habenschaden. Sie verwies auf die Bedeutung von Bäumen für das Stadtklima. Frieder Vogelsgesang (CSU) sah in der Stellungnahme der Verwaltung eine Aufforderung, dass "man die Rechtsgrundlagen anpacken muss". Johann Altmann (Bayernpartei) hingegen sprach von "Horrorszenarien". Wenn man das höre, "denkt man, es gibt keine Bäume mehr in der Stadt".