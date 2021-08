Nach einem Polizeieinsatz in einer Münchner S-Bahn-Station beginnt am kommenden Freitag der Prozess gegen einen Mann wegen des Vorwurfs der Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Das teilte das Amtsgericht am Freitag auf Anfrage mit.

Der Vorfall aus dem Februar 2020 hatte im Juli dieses Jahres Schlagzeilen gemacht: Darin ist zu sehen, wie ein Polizist auf Kopf- und Halsregion des um Hilfe rufenden Mannes kniet. Das Video stammt nach Angaben der Bundespolizei aus einer Polizisten-Bodycam. Das Video erinnert auf den ersten Blick - auch wenn die Folgen nicht zu vergleichen sind - an den tödlichen Polizeieinsatz gegen George Floyd in den USA, der eine Welle des Entsetzens und große Proteste ausgelöst hatte. Wie es an die Öffentlichkeit gelangte, ist unklar.

Die Staatsanwaltschaft München I hatte nach Bekanntwerden des Videos mitgeteilt, das Vorgehen der Bundespolizei überprüfen zu wollen. Es handele sich um Vorermittlungen, um zu klären, ob ein Verfahren eingeleitet wird. Am Freitag vor dem Amtsgericht München geht es nun aber gegen den Mann, auf dessen Hals der Polizist kniete. Die Bundespolizei hat Anzeige gegen ihn erstattet.