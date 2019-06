2. Juni 2019, 18:58 Uhr Umstrittene Tiertransporte Agrarlobby zurückdrängen

SZ-Leser kritisieren Urteil des Verwaltungsgerichts

"Tierquälerei per Eilentscheid" vom 5. Mai und Leserbriefe "Nötigung zu Quältransporten" vom 20. Mai:

Sind ja nur Tiere?

Um unsere Welt lebens- und liebenswerter für alle Erdenbewohner zu machen, bedarf es der kritischen Reflexion über menschliches Handeln und Denken - weniger Gier und mehr Trauer über menschliche Unreife. Welcher Grausamkeiten bedarf es noch, damit auch die Damen und Herren des Verwaltungsgerichts in München zur Kenntnis nehmen, was jenseits der EU-Grenze den Tieren angetan wird? Wann begreifen sie, dass dieser Barbarei, die ein empfindender und denkender Mensch nur mit stärkstem Widerwillen zu ertragen imstande ist, die Stärke des Rechtsstaates entgegengesetzt werden muss, zumal es eine tierschonende Variante gibt. Fleisch lässt sich in Kühlwagen über einen langen Zeitraum frisch halten!

Warum wird derart ehrloser Umgang an hilflos ausgelieferten Tieren auf Tiertransporten über die EU-Grenze hinaus und anderen bekannten Tierhöllen zugelassen, geradezu vom Verwaltungsgericht in München gefordert? Ist es die Macht einer außer Rand und Band geratenen Fleischindustrie? Oder ist es anthropozentrischer Hochmut, der das dümmste aller Argumente bemüht: Es sind ja nur Tiere? Bärbel Starkloff, Bad Harzburg

Skrupellose Viehhändler

Runde Tische, Kontrollbehörden und Negativlisten nützen ebenso wenig wie der Einsatz von Landräten, um den Transport von Rindern nach Usbekistan und anderen Nicht-EU-Ländern zu verhindern. 4000 Kilometer Qual - und dann: qualvoller Tod. Die Exporteure, allesamt ohne Moral, Viehhändler ohne Skrupel, haben anscheinend sehr viel Macht. Eine Frau Klöckner hat für Tierschutz kein Interesse, die gründet erstmal einen Arbeitskreis und möchte diskutieren, um dann doch keine Entscheidung zu treffen. Auch darüber sollte man beim Kreuzchen setzen bei Wahlen nachdenken! Uschi Hofner, Türkenfeld

Tierwohl wird ignoriert

Das Verwaltungsgericht München verpflichtet die Amtsveterinäre in Altötting und Ebersberg, für 38 Rinder Vorzeugnisse auszustellen, die nach Usbekistan transportiert werden sollen, obwohl sich der Landrat Erwin Schneider und viele Fachleute dagegen ausgesprochen haben. Was nützen unsere Gesetze zum Tierwohl auf dem Papier, wenn sie nicht eingehalten werden? Den Richter sollte man gleich mit nach Usbekistan schicken. Wie ein Mensch so gefühllos sein kann, ist unbegreiflich. Tiere sind Lebewesen, die genau so fühlen wie wir Menschen. Diese qualvollen Tiertransporte ins Ausland und auch über längere Strecken innerhalb Deutschlands müssen verboten werden. Da muss sich die Politik endlich gegen die Agrarlobby durchsetzen. Und: Wie steht es mit dem Kastrieren bei Schweinen? Was ist mit den Pestiziden, vorneweg Glyphosat, welches wir Verbraucher mit unserer Nahrung schlucken dürfen? Warum werden diese Gifte nicht verboten? Jürgen Demuth, Bad Soden-Salmünster