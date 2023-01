Klara Rebers und Leoni Klinger von der Band "Umme Block" fiebern in der Woche vom 23. bis zum 29. Januar ihrem Konzert in München entgegen. Dazwischen treffen sie sich mit Kollegen und entspannen beim Lesen und Spazieren.

Spätestens seit der Band Kraftwerk ist das Experimentieren mit analogen Synthesizern aus der Popmusik-Szene nicht mehr wegzudenken. Meist werden sie im Studio verwendet, live stehen sie kaum im Vordergrund. Anders bei dem Münchner Duo Umme Block. Klara Rebers und Leoni Klinger setzen das Instrument gegen den Trend live ein. Das Ergebnis: Rave-artige Beats und sphärische Klangräume, die von Pink Floyd ebenso beeinflusst sind wie von Trip-Hop und Techno. Die SZ nominierte sie zur "Band des Jahres 2018". Am 28. Januar spielen Umme Block im Münchner Technikum.

Montag: Treff der Münchner Popszene

"Lauraine" ist das Synth-Pop-Projekt der Münchnerin Laura Glauber mit Stefan Deimel, Kilian Sladek und Felix Renner, das seit Jahren fest zur Münchner Musikszene gehört. (Foto: Laila Bierling)

"... aber ist das nicht voll schwierig, so als Band aus München? Gibt's da überhaupt eine Musikszene ...? werden wir oft gefragt. Ja, die gibt es, und sie wächst. Alleine in den letzten Jahren haben sich hier unzählige spannende Musikprojekte wie Seda, Victoryaz, Lauraine, Lux oder Mola etabliert. Wir schätzen den Austausch mit anderen Kulturschaffenden sehr. Deshalb starten wir unsere Woche nach einem langen Arbeitstag beim "Cheers" - dem monatlichen, von der Fachstelle Pop organisierten Get-Together der Münchner Musikszene im legendären Feierwerk. Hier sind alle willkommen, die im weiten Bereich der Popkultur aktiv sind.

Dienstag: Neuer Kultur-Hotspot

Noch ist das Bergson-Kunstkraftwerk in Neuaubing eine Baustelle. Doch ab Ende des Jahres wird das ein neuer Spielort für Kunst, Theater und Musik. (Foto: Stephan Rumpf)

Vor exakt zwei Jahren haben wir unser Debütalbum "25 Hours" veröffentlicht. Es folgte eine herausfordernde Zeit. München hat legendäre Kulturorte wie den Cord Club verloren. Und doch sind wieder neue Orte am Entstehen: Roman Sladek (Jazzrausch Bigband/Slatec) ist der Artistic Director vom "Bergson Kunstkraftwerk" im Münchner Westen. Ab Ende des Jahres soll hier blühende Kultur zu erleben sein. Ganz so lange müssen wir aber nicht warten, denn am Dienstag führt uns Roman über die gigantische Baustelle. Wir sind gespannt! Und wer weiß - vielleicht stehen wir ja auch mal auf einer der neuen Bühnen.

Mittwoch: Heimat Haidhausen

Der Kabelsteg führt über die Isar vom Muffatwerk direkt zur Lukaskirche. (Foto: Robert Haas)

Warum eigentlich Umme Block? Wir besuchen am Mittwoch das Viertel, in dem wir aufgewachsen sind und Antworten finden: Haidhausen. Flashback: Die Hausaufgaben nur halb gemacht und auf die Mathe-Ex mehr schlecht als recht vorbereitet. Ein Anruf: "Hey, lass mal noch 'ne Runde um den Block". So drehten wir jahrelang unsere Runden, auf der Suche nach uns selbst - und so manche Visionen und Träume von damals sind später wahr geworden. Die Straßen sind gefüllt mit Erinnerungen: In der Buchhandlung Horne das erste Mal vom eigenen Taschengeld ein Buch kaufen. Damals "Pettersson und Findus", heute "Caspers Weltformel" (Victoria Grader). Im "Blaugold" ergattern wir seit mehr als einem Jahrzehnt Second-Hand-Schätze. Nach einem Spaziergang zum Kabelsteg vorbei am Muffatwerk und am Gasteig, in dem wir unsere halbe Jugend verbracht haben, lassen wir den Abend in unserer alten Lieblingskneipe "Vivo" an der Lothringer Straße ausklingen.

Donnerstag: Proben und Pizza

Mit den "Blackout Problems" teilen sich "Umme Block" den Probenraum. (Foto: Bernhard Schinn)

Der Tag beginnt mit einem Meeting. Mario Radetzky, der uns als Manager unterstützt und zugleich unser zweites Album produziert und gemischt hat, weiß immer Rat. Ein wahres Multitalent. Unser Proberaum liegt im Westend, wir teilen ihn mit Daniel Fahrländer und Marios großartiger Band Blackout Problems. Vor uns stehen unsere geliebten Synthesizer und Beatmaschinen - sie blinken und funkeln vor sich hin, bereit für den ganz großen Abend. Wir bereiten uns also auf unser bisher größtes eigenes Konzert in München vor. Gerade weil wir nur zu zweit auf der Bühne stehen, geben wir alles, um eine abwechslungsreiche Live-Show zu kreieren, die das Publikum begeistert und überrascht. Nach getaner Arbeit belohnen wir uns mit Pizza und Aperol Spritz bei "Spuntino" an der Westendstraße.

Freitag: Superstar im Kino

Die Woche führt uns am Freitag nach Wien. Hier spielen wir im "B72" unsere erste eigene Show in Österreich. Währenddessen ist eine der spannendsten Künstlerinnen unserer Zeit weltweit auf den Kinoleinwänden zu sehen. Wir empfehlen: Billie Eilish live at the O2, am Besten in den Arri-Kinos. Apropos Film: Lasst uns neben all den überbordenden Streaming-Angeboten nicht unsere tollen Münchner Programmkinos vergessen. Kleiner Tipp für Arthouse-Interessierte: www.artechock.de. Ganz nebenbei erscheint am 27. Januar unsere Single "Wet Surface". Es ist ein Song über die Frage, was bleibt, wenn alle Bildschirme aus und alle Mitmenschen weg sind.

Samstag: Die große Show

Am Samstag ist es soweit: Wir starten früh am Morgen auf der A1 zurück nach München. Es wird ein enorm voller Tag. Denn das Konzert im Technikum ist zugleich die Releaseshow unseres zweiten Albums "State of Limbo". Mit diesem Werk möchten wir einen ungewöhnlichen Weg einschlagen: Am 28. Januar wird das Album zunächst nur physisch (Vinyl & CD) und exklusiv über das Label Munich Warehouse erscheinen. Am 24. März folgt dann der digitale Release. Die Aufregung steigt. Endlich können wir in unserer Heimatstadt das Ergebnis von drei Jahren intensiver Arbeit präsentieren. Wer also am Samstag noch keine Pläne hat ...

Sonntag: Stärken vor dem Spaziergang

Frühstücksteller im Lokal "Trachtenvogl" in der Reichenbachstraße 47 im Gärtnerplatzviertel. (Foto: Robert Haas)

Es wird kein klassischer Sonntag sein, an dem man sich lediglich von einer stressigen Arbeitswoche erholt, sondern der Tag, an dem enorm viel Last von uns abfällt, nachdem wir so viel Zeit und Herzblut in dieses Projekt investiert haben. Hoffentlich wird das Wetter gut, damit wir uns nach einem späten Frühstück im "Trachtenvogl" bei einem ausgiebigen Spaziergang an der Isar entlang und durch München treiben lassen können. Danach: beim "Krims & Krams Flohmarkt" im fulminanten Bahnwärter Thiel stöbern. Vielleicht schließen wir diese aufregende Woche ja mit einer Runde Schwimmen und Sauna im Müller'schen Volksbad ab. Dann fallen wir ins Bett. Und sind gespannt, was dieses Jahr noch so mit sich bringt.

Angefangen haben Klara Rebers und Leoni Klinger als akustisches Singer-Songwriter-Duo namens "NouNours": Zwei Stimmen, eine Akustikgitarre. Sie tingelten vor allem durch die Münchner Szene, waren auf Kleinkunst-Brettern unterwegs und schafften sich so eine erste Fangemeinde. Als Leoni nach ihrem Studium der Medienwissenschaften in Weimar wieder nach München zurückkehrte, entwickelten die beiden Freundinnen einen neuen Sound: Eine ganz spezielle Mischung aus Synthesizer-Klängen (Rebers) und Gesang (Klinger und Rebers), den die beiden auch für ihre Konzerte immer live einspielen. Dieser Mix aus verträumten Popsongs und tanzbaren Beats kam so gut an, dass die SZ sie 2018 zur Band des Jahres nominiert. Umme Block tourten als Vorband der "Blackout Problems" und traten auf diversen Festivals auf. 2020 erschien ihr Debütalbum "25 Hours", nun kommt das zweite namens "State Of Limbo" heraus.