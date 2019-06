6. Juni 2019, 18:46 Uhr Umleitung Neue Haltestellen am Hauptbahnhof

Wegen Bauarbeiten in der Luisenstraße werden die Buslinien 68 und 100 vom Königsplatz in Richtung Hauptbahnhof umgeleitet. Die Änderung gilt von Dienstag, 11. Juni, bis Montag, 9. September. Auf beiden Linien entfällt die Haltestelle Elisenstraße. Dafür fahren sie auch den Stiglmaierplatz an. In der Gegenrichtung ändert sich fast nichts. Nur die Haltestelle Hauptbahnhof Nord in Richtung Elisenstraße ist um 80 Meter vor den Starnberger Flügelbahnhof verlegt.