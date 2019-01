31. Januar 2019, 18:51 Uhr Umlage nach Wohnungs-Modernisierung "Entmietung auf legalem Weg"

Die verbesserte Rechtslage für Mieter in puncto Modernisierungsumlage werde in München erst in ein paar Jahren richtig wirken, so die Einschätzung des Mietervereins. Seit Januar dürfen Vermieter nach einer Modernisierung nicht mehr wie zuvor elf Prozent der Kosten auf die Mieter umlegen, sondern nur noch acht. Zusätzlich ist die Mieterhöhung auf maximal drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren begrenzt. Allerdings haben viele Vermieter gerade noch kurz vor dem Jahreswechsel Ankündigungen verschickt - somit galt die alte Rechtslage. "Wir halten das für unsozial", sagt Volker Rastätter, Geschäftsführer des Mietervereins. Etwa 120 Mitglieder hätten zwischen Weihnachten und Neujahr noch entsprechende Schreiben von ihren Vermietern erhalten. Der Mieterverein prüfe nun, was tatsächlich eine umlagefähige Modernisierung und was eine bloße Instandsetzung sei. Die Süddeutsche Zeitung berichtete vor Kurzem über eine Wohnanlage der Dawonia, ehemals GBW, in Schwabing, wo sich die Kaltmiete teils fast verdreifachen soll, und über das sogenannte Hohenzollernkarree in Schwabing. Dort sollen die meisten Arbeiten erst von 2021 an durchgeführt werden sollen. "Dieses Vorgehen halten wir für nicht zulässig", sagt Rastätter, "weil klar wird, dass es dem Vermieter nur darum geht, Kosten nach alter Rechtslage auf die Mieter umzuwälzen". Der Mieterverein werde gerichtlich dagegen vorgehen. Insgesamt waren 750 Mitglieder im Jahr 2018 neu von Modernisierungsankündigungen betroffen - 50 mehr als 2017. Der Mieterverein bezeichnet diese Art von Mieterhöhung als "rigorose Entmietung auf legalem Weg". Viele Mieter können sich ihre Wohnung danach nicht mehr leisten.