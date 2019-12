Die 89 Jahre alte Frau, die am Freitag vor einer Woche in Mittersendling von einem umgeknickten Verkehrsschild getroffen wurde, ist am Montag ihren Verletzungen erlegen. Die Fußgängerin war auf dem Gehweg an der Kreuzung Dankl-, Ecke Valleystraße unterwegs gewesen. Der 37-jährige Fahrer eines Leihautos versuchte dort einzuparken und fuhr so weit über den Randstein, dass er ein Verkehrsschild umknickte. Das Schild traf die Seniorin am Kopf. Sie erlitt ein schweres Hirntrauma. Statt der Frau Erste Hilfe zu leisten, flüchtete der Autofahrer. Passanten riefen den Rettungswagen. Der Fahrer des Autos konnte über den Car-Sharing-Anbieter schnell ermittelt werden.