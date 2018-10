29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Umbaupläne Mehr Transparenz

Die Neugestaltung des Gasteig hat bislang vor allem zu scharfen Debatten um Urheberrechte geführt. Dabei gibt es einige wesentliche Neuerungen, die den Bedürfnissen der Nutzer entgegenkommen. Ein Überblick

Von Susanne Hermanski

Zehn Kalendertage haben die unterlegenen Architekten Tobias Wulf und Moritz Auer Zeit, um Einspruch gegen die Stadtratsentscheidung einzulegen, die ihren Konkurrenten Gunter Henn zum Sieger des Wettbewerbs um den Gasteig-Umbau kürt. Ablaufen wird die Frist am kommenden Wochenende. Ob sich eines oder beide Architekturbüros zu einer "Rüge" entschließen, wie dies juristisch einwandfrei genannt wird, ist noch ungewiss. Beide hatten dies angedroht, weil sie sich im Zusammenhang mit den spät aufgetauchten Streitigkeiten ums Urheberrecht der Ursprungsarchitekten des Gasteig benachteiligt fühlten.

Max Wagner, der Chef des sanierungsbedürftigen Kulturzentrums, ist trotzdem schon am vergangenen Mittwoch ans Mikrofon getreten und rief in die Freisprechanlage, die sonst nur bei Feueralarm und ähnlichen Katastrophen genutzt wird: "Das ist ein Freudentag für den Gasteig!" Er lud alle Beschäftigten ein, nach Feierabend darauf anzustoßen, dass es endlich weitergeht mit ihrem Mammutprojekt. Denn der Stadtrat habe Gestaltungswillen gezeigt, das Verfahren laufe und die möglichen Klagen könnten es schlimmstenfalls verlangsamen. "Aber noch sind wir im Zeitplan", sagt Wagner, der genau weiß: beim Bau ist Zeit Geld.

Mitte November wird nun der Akustiker für die Philharmonie ausgewählt. Vor allem Musikfreunde sehen in ihr das Herzstück des Gasteig. Für die Akustik läuft ein eigener Wettbewerb. Am 13. November soll entschieden werden, wer den Zuschlag bekommt. Unter den renommierten Bewerbern ist Yasuhisa Toyota. Der Japaner gewann bereits den Wettbewerb für den Saal im Interimsquartier des Gasteig in Sendling und gilt als Favorit von Philharmonikerchef Valery Gergiev. Mit Toyota konkurrieren unter anderem noch die Akustik-Spezialisten Eckhard Kahle sowie die Firmen Peutz und Müller-BBM. Danach steht noch die Entscheidung um das neue Innere der Stadtbibliothek an, die mehr Flächen für die Interaktion braucht. Auch dafür läuft ein eigener Wettbewerb.

Im Gasteig geht die Planung unterdessen weiter. Dort werden in Workshops mit den verschiedenen Nutzern - von der Musikhochschule bis zur VHS - Steckbriefe erarbeitet, die später mit den Architekten durchgegangen werden. "Schließlich lebt der Entwurf von Henn. Er wird noch viele Veränderungen erfahren. Das Gebäude wird von innen heraus entwickelt", sagt Max Wagner. In exakt einem Jahr blickt der Stadtrat wieder auf die Pläne. Erst dann wird entschieden, was wirklich umgesetzt wird. Und damit auch alle Urheberrechtsfragen bis dahin restlos geklärt sind, werden sich Ende November Max Wagner und die vier Ursprungsarchitekten beziehungsweise deren juristische Vertreter zusammensetzen.