Neuer Eingang am Sendlinger Tor

Aus eins mach zwei: Am U-Bahn-Ausgang zur Sendlinger Straße haben die Stadtwerke nun eine zusätzliche Rolltreppe installiert und den Zugang von 4,8 Metern auf acht Meter verbreitert. Am Montag wurde der Eingang eröffnet. Doch die seit 2017 laufenden Sanierungsarbeiten am U-Bahnhof sind noch lange nicht abgeschlossen. Sie dauern noch mindestens bis 2023.