Die Idylle in Starnberg trügt bisweilen, wie die Autorin Ulrike Claudia Hofmann zeigt.

Mit wissenschaftlicher Akribie rekonstruiert die Autorin Ulrike Claudia Hofmann in "True Crime Starnberger See" eine bis heute nicht aufgeklärte Tat.

Von Sabine Reithmaier

Das Leben von Sonja Beltschacher endet tragisch. Die 47-jährige Witwe eines Wehrmachtsoffiziers wird am Abend des 12. Dezembers 1951 in ihrer Starnberger Dachgeschosswohnung in der Villa Adlon ermordet. Entdeckt wird die mit Messerstichen übel zugerichtete Leiche tags darauf von einem Paketboten. Bis heute ist der Mordfall nicht aufgeklärt.