Ulrich Fischer fotografiert Menschen in Museen.

Anderthalb Stunden hat Ulrich Fischer auf diesen Moment gewartet: Zwei junge Frauen nähern sich dem hellgrünen Sitzobjekt. Die eine in blauer Hose und blauem Pullover, die andere in einem blassgrünen Oberteil. Die Farben der Kleider passen im Ton vortrefflich zu den Objekten, die Fischer von der Balustrade aus in der Pinakothek der Moderne im Auge hat. Und dann passiert, was er sich wünscht: Die Frauen setzen sich. Die eine direkt in die grünliche Sitzskulptur, die andere eng daneben. Fischer drückt auf den Auslöser. Ihm gelingt in diesem Moment nicht nur ein farblich stimmiges Bild, die Stützsäule des Hauses und die Stufen der großen Treppe im Foyer bilden kontrastierende Linien zu den Rundungen der Objekte. Fischer wird die Fotografie "Blau und Grün" nennen. Er ist zufrieden damit, seine Beharrlichkeit hat sich gelohnt.

Die beiden Frauen sind nun Teil eines Kunstwerks. Nur kurz saßen sie so, wie sie auf dem Foto zu sehen sind. Warum sie sich gerade dort zu einer Pause entschieden haben, weiß Fischer nicht. Den beiden wiederum ist nicht bewusst, dass sie von ihm fotografiert worden sind. Ihre Gesichter erkennt man kaum. Fischer geht von ihrer Zustimmung aus.

Das Bild ist eines von knapp 40 Fotografien, die Fischer gut genug findet, um davon Abzüge zu machen. 33 sind derzeit in der Seidlvilla ausgestellt. Entstanden sind sie seit März 2022 in Münchner Museen und auf Reisen durch Europa. "Museums-Menschen" nennt er dieses Projekt. Ein Projekt, das ihm seit mehr als 20 Jahren im Kopf herumspukt. Fischer knüpft damit an seine Vergangenheit als Fotograf an. Seine ersten Fotoarbeiten waren meist minimalistisch, Linien und Formen haben ihn schon immer fasziniert.

Detailansicht öffnen Mensch vor Skulptur - für den Fotografen Ulrich Fischer wird daraus ein Kunstwerk. (Foto: Ulrich Fischer)

Ulrich Fischer ist in Wuppertal geboren, hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Bonn und Innsbruck studiert und promoviert. Er arbeitete für Banken und beim Filmverlag der Autoren, konzentrierte sich dann zunehmend auf das Fotografieren. Schon 1981 stellte er in der städtischen Künstlerwerkstatt Lothringer Straße 13 aus. Anfang der Achtzigerjahre brachte ihn ein Stipendium für Filmvertrieb in die USA, sein Schwerpunkt: Hollywood. Zurück in Deutschland machte er sich als Filmemacher selbständig, schrieb Drehbücher, führte bei Fernsehproduktionen Regie und stand auch als Schauspieler vor der Kamera.

"Keine leichte Zeit", sagte er in einem Interview für das Kunstmagazin Stayinart. Interessant sei für ihn gewesen, dass er damals Film und Foto als "recht unterschiedliche Medien" empfand. In den Jahren des Filmens habe er außer ein paar kleinen Auftragsarbeiten und Familienfotos kaum anspruchsvoll fotografiert. Weder als Fotograf noch im Filmgeschäft sah sich Fischer beruflich angekommen. Und mit der Digitalisierung waren seine Dunkelkammerkenntnisse auch nicht mehr viel wert. Er bildete sich weiter in Richtung Körpertherapie, Team- und Organisationsentwicklung. Seit 1990 arbeitet er als Trainer, Coach und Supervisor mit Menschen, denen er mit seiner Erfahrung weiterhelfen möchte. Er hatte viele Aufträge von Großfirmen und Industrie, erzählt er, inzwischen nimmt er weniger an, er ist 77 Jahre alt.

Detailansicht öffnen Der Museumswärter und die Büste: zwei Köpfe, die sich ähneln. (Foto: Ulrich Fischer)

Fischer ist ein feiner Beobachter, der Ästhetik sucht. Seine Kamera hat er jetzt immer dabei, wenn er durch Museen zieht. Im Freisinger Diözesanmuseum hat er fotografiert, in den Münchner Pinakotheken, der Glyptothek, im Haus der Kunst. Seitdem mit Mobiltelefonen nicht nur kommuniziert wird, stört sich niemand mehr an fotografierenden Personen. Fischer wurde noch nie gefragt, was er denn mache. Er fotografiert diskreter als viele Selfie-Poser. Das Kunst-Urhebergesetz gibt ihm gewisse Freiheiten. "Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte" und "Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen", bedürfen keiner Einwilligung.

Nicht immer fragt er um Erlaubnis

Manchmal spreche er Leute an, bitte sie um Erlaubnis. Manchmal aber traue er sich nicht, die Besucherin oder den Besucher zu stören, sagt Fischer. Vor allem aber will er sich nicht selbst das Bild zerstören, das sie ihm bieten. Das von der Dame mit dem bunten Rock zum Beispiel, dessen Farben perfekt zu dem großen Ball in einer Textilausstellung passten. Nur ein paar Sekunden gab sie Fischer Zeit, bevor sie verschwand. Auch die Frau in Portugal stand nur kurz hinter der schwebenden Skulptur, sodass die wie eine Maske wirkte. Fischer sucht nach Mustern, nach Farben und Formen bei den Menschen, in den Häusern und den Ausstellungsobjekten. Wenn es ihm gelingt, mit seinen Bildern Beziehungen zwischen Betrachter und Kunst herzustellen, freut er sich. Schlimm sei es für ihn, wenn er nicht schnell genug reagieren konnte. Verpasste Motive oder Situationen gingen ihm noch lange nach.

"Museums-Menschen", zu sehen bis 22. Dezember 2023 in der Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, täglich von 12 bis 19 Uhr, außer 25./26. November. Führung am Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr; seidlvilla.de