Kritik von Dirk Wagner

Gleich drei Bands am Abend präsentiert das Feierwerk diese Woche jeden Tag im Theatron. Das ermöglicht auch Newcomern, die noch nicht so viele Songs im Programm haben, eine beeindruckende Performance zu liefern. Als dort am Donnerstag allerdings Ulla Suspekt aus Nürnberg auf Das Kitsch aus München und Rahel aus Wien traf, waren gleich drei Formationen am Start, von denen jede auch ein längeres Konzert hätte stemmen können.