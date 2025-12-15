Der Clown Booba sagt nur ein einziges Wort auf Deutsch: „Katastrophe!“ Klar, was soll ein Künstler aus der Ukraine auch anderes sagen? Es ist Krieg, seit drei Jahren, eigentlich schon seit 2014, seit Putin seine Truppen auf der Krim einmarschieren ließ. Und trotzdem steigt Oleg Liostaev jeden Tag vor den beiden Vorstellungen in seine weiten Hosen, zieht die roten Träger über die Schultern, setzt die Kappe auf, schminkt Lippen und Augen – und bringt als Booba die Leute im Zirkus zum Lachen. Meistens pfeift er, um sich zu verständigen. Aber wenn er oder ein in die Manege geholter Zuschauer ein großes Schlamassel anrichtet, sagt er: „Katastrophe!“

Derzeit hat der Zirkus „Waterland“ sein Vier-Mast-Zelt in Pasing aufgeschlagen. Die matschige Festwiese hinter dem Westbad sieht jetzt, nun ja: katastrophal aus. Aber wenn von 18. Dezember an dort Lichterketten über dem wie eine Zuckerstange rot-weiß gestreiften Chapiteau und dem Oktopus über dem Eingangsportal leuchten, wird sich der Ort drei Wochen lang in eine Zauberwelt rund um einen künstlichen Ozean verwandeln.

Und genau das wollen die Ukrainer mit ihrer Pool-Show: Die Menschen mit einem Märchen aus Fischwesen, Feen, Meerjungfrauen, Matrosen, Quallen und Piraten aus dem Alltag holen, ihnen die Sorgen wegzaubern. Selbst für Oleg Liostaev klappt das, einigermaßen: „Wir Artisten lassen unsere Trauer in der Garderobe“, sagt der 53-Jährige mit Augen, die abwechselnd lustig und bekümmert dreinblicken.

Seit 2022, seit sie nach Putins großem Angriff aus Charkiw nach Polen flohen, waren die meisten der ukrainischen Zirkusleute nicht mehr in der Heimat. Sie zogen mit ihrem Wanderzirkus hin, wo man sie spielen ließ, gerne auch in Deutschland, wo sie sich sehr willkommen fühlen. Oft sind Geflüchtete im Publikum und umarmen sie nach der Show, einige kommen in ukrainischer Tracht.

Gerade ist Oleg Liostaevs Frau nach beschwerlicher Anreise über Polen seit Langem wieder einmal zu Besuch gekommen. Große Wiedersehensfreude? Ja, schon, sagt der Clown, aber sie brauche Zeit. „Menschen, die aus der Ukraine kommen, sind anders“, erklärt er verständnisvoll: „Dort ist alles nur Stress, Stress, Stress.“ Seine Frau musste in der Heimat zurückbleiben, sagt er, sich um die Mutter kümmern, und ihre Tochter, die dort zur Schule geht und Kampfsport macht, was ihm gar nicht behagt. Mit dem Teenager kann er nur per Videocall sprechen.

Oleg Liostaev ist guter Dinge, ungeschminkt vor dem „Waterland“-Zirkuszelt in Pasing. (Foto: Michael Zirnstein)

Und als Clown Booba in der Manege sowieso. (Foto: Nadiia Homon)

„In der Ukraine kann man im Moment keinen Zirkus machen“, sagt Liostaev. Nicht, dass die Drohnen besonders die bunten Zelte angriffen, meint er: „Aber es ist einfach überall lebensgefährlich.“ Befreundete Artisten hätten zur Front gemusst und seien gestorben, berichtet der Clown. Auch in seiner Familie habe es Kriegstote gegeben. Auf ihrer Tour können sie wenigstens arbeiten und das Geld an die Verwandten daheim schicken, so hat das der Zirkusdirektor Dmytro Trunov jüngst gesagt. Er ist an diesem Aufbautag in Augsburg, wo seine Truppe parallel zu München in einem zweiten Zelt spielt.

Der „Ukrainische Staatszirkus“ koordiniert mehrere Kompanien und Programme, ein wenig wie der kanadische Cirque du Soleil. Früher, so erinnert sich Clown Booba, kamen auch ständig Kollegen aus Kasachstan, Belarus oder Russland dazu. Das Miteinander vermisst er, „wir waren eine große Zirkusfamilie, die ist jetzt zerrissen“.

850 Zuschauer haben rund um das große Wasserbecken Platz. (Foto: Nadiia Homon)

Zwischen haushohen Fontänen geht es für die Artisten auch hoch hinaus unter die Zeltkuppel, während Ballerinas um den Pool tanzen. (Foto: Nadiia Homon)

All das mag das Publikum auf den 850 Sitzen bedenken. Man sollte „Waterland“ aber nicht aus Mitleid besuchen. Die Show ist eine Klasse für sich, wer sich mit Zirkus auskennt, findet sie wohl „typisch ukrainisch“. Die lange Zirkustradition in der Ukraine hat vor allem Revue-artige Programme mit viel modernem Ballett hervorgebracht.

So tummeln sich in „Waterland“ nicht nur Trapez-, Trampolin-, Hochseil- und Handstand-Artisten bis hinauf unter die hohe Kuppel, darunter ukrainische Meister in Sportakrobatik, Eiskunstlauf (allerdings ohne Schlittschuhe) und Turnen. Sondern es schlängeln sich auch viele Tänzerinnen in Glitzer- oder Animalprint-Kostümen im und um das Wasserbecken. Und dieses ist eine Attraktion für sich in Europas einzigem Wasserzirkus.

120 000 Liter Wasser sind in dem Pool und werden eine Stunde vor der Vorstellung mit einer Dieselheizung auf 29 Grad erwärmt, damit sich niemand erkältet. Davon sind bisweilen 30 000 Liter in der Luft, so hoch spritzen die vielen angestrahlten Fontänen, zwischen denen zu Techno- und Trommelbeats auch Feuerkeulen umherfliegen. Ein Spektakel.

Pferde oder Tiger gibt es keine, nicht einmal Seelöwen. Nur Boobas Hund durfte früher mal mitspielen. „Die Blitze, das Feuer und Wasser, die Musik, das ist zu viel für Tiere“, sagt der Clown. Auch für die Artisten ist das eine eigene Herausforderung. Die Chinese-Poles zum Kraxeln, der Laufring ums Becken und das Inselpodest sind sehr schlüpfrig, weiß Booba aus eigenem Missgeschick zu berichten. Manchmal, sagt er, sei er im vollen Schwung schon ausgerutscht und ins Wasser geplatscht. Was der dazu sagte? „Katastrophe!“ natürlich, und dann wurde gelacht.

Ukrainischer Nationalzirkus mit „Waterland“ in München, Pasing, Festwiese, 18. Dezember bis 11. Januar, täglich zwei Vorstellungen, www.waterlandcircus.de.