In der Nacht zum Samstag ist im Englischen Garten ein Mann zusammengeschlagen worden - offenbar weil er Ukrainer ist. Nach Angaben der Polizei, die den Fall erst am Donnerstag publik machte und nun nach Zeugen sucht, ereignete sich die Attacke um 0.35 Uhr auf der Karl-Theodor-Wiese. Dort wurde der 54-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf von einem Unbekannten nach seiner Staatsangehörigkeit gefragt. Als er sagte, er sei Ukrainer, schlug ihm der Mann ins Gesicht. Als das Opfer zu Boden ging, trat der Täter gegen den Kopf des Ukrainers. Kurzfristig verlor der 54-Jährige das Bewusstsein.

Der Täter ging in Begleitung fort. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Am Sonntag wurde laut Bundespolizei außerdem am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten ein 31-jähriger Ukrainer, der die Flagge seines Landes trug, als "Nazi" beschimpft, fotografiert und körperlich angegangen.